Avis aux médias - Le ministre Hodgson annoncera un jalon important pour le secteur de l'énergie en Colombie-Britannique

Avis aux médias - Le ministre Hodgson annoncera un jalon important pour le secteur de l'énergie en Colombie-BritanniqueEnglish
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
16 juil, 2026, 08:00 ET
PRINCE GEORGE, BC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera un jalon important pour les infrastructures énergétiques en Colombie-Britannique. Un point de presse suivra.
Date : Lundi 20 juillet 2026
Heure : 11 h 30 (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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