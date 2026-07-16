Avis aux médias - Le ministre Hodgson annoncera un jalon important pour le secteur de l'énergie en Colombie-Britannique

PRINCE GEORGE, BC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera un jalon important pour les infrastructures énergétiques en Colombie-Britannique. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 20 juillet 2026

Heure : 11 h 30 (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]