Le Canada investit dans une électricité propre, fiable et abordable

SAINT-JEAN-BAPTISTE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Face à l'instabilité mondiale et aux changements climatiques, le Canada choisit de réaliser des projets qui feront de lui une superpuissance de l'énergie propre, renforceront son économie et réduiront les coûts pour la population canadienne, dont le prix de l'électricité. Pour ce faire, nous devons développer et moderniser l'infrastructure de nos réseaux électriques afin de garantir à plus de Canadiens l'accès à une électricité fiable et abordable.

C'est pourquoi Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 4,5 millions de dollars dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada pour le projet de modernisation du réseau de distribution d'électricité de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste qui dessert 16 municipalités en Montérégie et Estrie.

Ce projet permettra :

d'améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique local;

de favoriser l'intégration des énergies renouvelables et du stockage d'énergie par batterie;

de soutenir l'électrification des usages;

d'aider les membres de la Coopérative à mieux gérer leur consommation d'énergie en déployant jusqu'à 7 500 dispositifs technologiques numériques, notamment des compteurs intelligents.

L'annonce d'aujourd'hui montre que le gouvernement fédéral soutient la modernisation du réseau électrique canadien et contribue ainsi à réduire les émissions de GES et à préparer le réseau à répondre à la demande croissante d'électricité à l'heure où nous nous employons à doubler sa capacité de production d'ici 2050 dans le cadre de Propulser un Canada fort : une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée.

Cet investissement renforce le réseau électrique local, favorise l'intégration des énergies renouvelables et permet de préparer le réseau électrique de la Coopérative à répondre à la demande croissante d'électricité tout en fournissant une électricité fiable et abordable à la collectivité.

Citations

« En partenariat avec des provinces comme le Québec, le Canada bâtit le réseau électrique dont nous avons besoin pour assurer un avenir prospère, sûr et propre. En investissant dans des infrastructures électriques modernes, nous renforçons la fiabilité du réseau, favorisons l'intégration des énergies renouvelables et contribuons à fournir une électricité abordable et fiable aux collectivités partout au Québec. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Depuis plus de 80 ans, notre Coopérative place ses membres et le développement de la collectivité au cœur de ses décisions, et le soutien du gouvernement du Canada reconnaît cet engagement. Cet investissement permettra de poursuivre le déploiement de compteurs intelligents et d'un réseau de communication sécurisé afin d'améliorer la gestion de la consommation d'électricité, la qualité des services et la résilience des infrastructures. Le conseil d'administration remercie le gouvernement du Canada et l'ensemble des partenaires pour leur confiance et leur contribution à ce projet structurant pour la communauté. »

Philippe Gosselin

Président du Conseil d'administration, Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste

« Cette annonce marque une étape importante dans la modernisation du réseau électrique et des infrastructures numériques de la Coopérative grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Cet investissement permettra d'améliorer la fiabilité du réseau, d'offrir de nouveaux outils de gestion de la consommation aux membres et de préparer l'intégration des technologies énergétiques de demain. La Coopérative remercie Ressources naturelles Canada et ses partenaires pour leur confiance dans ce projet, qui renforce son rôle de leader de l'innovation tout en poursuivant sa mission d'offrir un service fiable, abordable et durable. »

Damien M. Tholomier

Directeur général, Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste

Faits en bref

Doté d'un budget de 4,5 milliards de dollars, le programme ERITE vise à réduire les émissions et à créer un réseau électrique plus moderne et plus fiable en soutenant le déploiement de la modernisation du réseau, du stockage d'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du Canada.

La Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste est l'un des 151 services publics de distribution au Canada et la dernière coopérative au Québec, avec un territoire de 469 kilomètres carrés, 437 kilomètres de lignes de distribution et desservant 7 000 clients et 16 municipalités en Montérégie et Estrie. La mission de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste est de s'impliquer dans la transition énergétique et de se concentrer sur les besoins de ses membres en assurant un approvisionnement électrique fiable et abordable.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]