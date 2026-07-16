Le gouvernement du Canada annonce un nouveau financement de 2 milliards de dollars destiné aux provinces et aux territoires dans le cadre de l'initiative Une Équipe Canada forte

HALIFAX, NS, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le contexte mondial ne cesse d'évoluer, ce qui engendre des incertitudes et de nouveaux défis pour les travailleurs et les communautés partout au Canada. Face à ces changements, le gouvernement du Canada veille à renforcer la résilience économique du pays et à soutenir la croissance à long terme.

Cela veut dire que tous les ordres de gouvernement doivent prendre des mesures décisives pour protéger les emplois, renforcer les économies locales et veiller à ce que les travailleurs puissent s'adapter à l'évolution de la situation économique.

Une Équipe Canada forte est une initiative nationale visant à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs des métiers désignés Sceau rouge au cours des cinq prochaines années pour aider à bâtir les logements, les infrastructures ainsi que les capacités de défense dont le Canada a besoin. Bien que les 6 milliards de dollars déjà annoncés dans le cadre de l'initiative Une Équipe Canada forte contribueront à aider plus de Canadiens à exercer un métier spécialisé, le gouvernement du Canada cherche à travailler avec les provinces et les territoires pour accroître la capacité de former ces travailleurs et favoriser leur reconnaissance professionnelle.

Il est essentiel de comprendre, pour chaque province et territoire, les besoins, les difficultés et les possibilités afin de marquer des progrès. Le Forum des ministres du marché du travail a donc tenu une réunion aujourd'hui afin de poursuivre les discussions sur l'avenir de la main-d'œuvre au Canada, en s'appuyant sur les investissements effectués dans le cadre de l'initiative Une Équipe Canada forte, pour produire des résultats pour les travailleurs et les employeurs.

Dans le contexte de cet effort, le gouvernement du Canada investit 2 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le cadre de nouveaux accords bilatéraux avec les provinces et les territoires. Le Canada entreprendra sous peu des discussions avec les provinces et les territoires, et des accords et du financement devraient être en place en 2026‑2027, selon l'évolution des négociations.

Ce financement supplémentaire aidera les provinces et les territoires à renforcer leur capacité de formation et à créer davantage de parcours permettant d'accéder aux métiers désignés Sceau rouge. Il accroîtra l'accès aux programmes de préapprentissage et de formation technique, supprimera les obstacles systémiques qui ralentissent la formation et la certification, aidera à éliminer les listes d'attente pour l'apprentissage et les programmes de formation Sceau rouge, améliorera l'accès à la formation pour les métiers à forte demande et favorisera des taux d'achèvement plus élevés.

Cette démarche à double volet, qui combine les programmes provinciaux et territoriaux avec des mesures fédérales complémentaires, garantira une plus grande cohérence à l'échelle nationale là où c'est nécessaire, une mise en œuvre plus rapide dans les domaines prioritaires et une meilleure capacité à combler les lacunes que les systèmes provinciaux et territoriaux ne peuvent à eux seuls résoudre.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour renforcer la main-d'œuvre et les systèmes de formation au moyen de l'initiative Une Équipe Canada forte, et pour soutenir la main-d'œuvre spécialisée dont le Canada a besoin pour bâtir une économie plus forte.

Citations

« À mesure que le monde évolue, nous veillons à ce que personne ne soit laissé pour compte. En collaborant avec les provinces et les territoires pour éliminer les obstacles freinant l'accès aux métiers spécialisés, nous donnons aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour réussir. L'accès à des emplois gratifiants et bien rémunérés permettra de constituer une main-d'œuvre solide et confiante, capable de faire face aux incertitudes mondiales et de contribuer à la prospérité économique durable. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

L'initiative Une Équipe Canada forte est le plan dont s'est doté le gouvernement du Canada pour renforcer la main-d'œuvre spécialisée canadienne et constituer le bassin de travailleurs nécessaire à l'exécution des principaux projets de logement, d'infrastructure et de défense. Elle offrira aux jeunes Canadiens la possibilité d'obtenir de l'expérience de travail rémunérée, de niveau d'entrée et liée aux métiers, ce qui leur permettra d'accéder à de la formation professionnelle. Elle permettra également de lever certains obstacles afin d'aider les apprentis à poursuivre leur formation, à se concentrer sur leur apprentissage et à terminer leur formation.

En plus du financement provenant de l'initiative Une Équipe Canada forte, le gouvernement du Canada accorde près de 1 milliard de dollars chaque année au soutien à l'apprentissage pour rendre la formation professionnelle plus accessible au moyen de prêts, de financement de projets, de crédits d'impôt et de prestations d'assurance-emploi.

D'ici 2033, le Canada aura besoin de plus de 1,4 million de nouveaux travailleurs spécialisés pour construire des logements, améliorer le transport en commun et développer l'infrastructure énergétique à l'échelle du pays.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

Liens connexes

Le premier ministre Carney annonce l'initiative Une Équipe Canada forte - un plan pancanadien visant à recruter jusqu'à 100 000 travailleurs des métiers spécialisés | Premier ministre du Canada

Budget de 2025

Mise à jour économique du printemps de 2026

Canada.ca/metiers-specialises

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personne-ressource : Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]