GATINEAU, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement concentre ses efforts à mettre sur pied une main‑d'œuvre inclusive avec des milieux de travail accessibles pour tous les Canadiens et Canadiennes, où chacun a la possibilité de mettre ses talents à contribution et de s'épanouir.

Octobre est le Mois de la sensibilisation à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, une occasion de reconnaître l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion dans les milieux de travail au Canada. Plus d'un million de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap âgés de 15 à 64 ans qui ne travaillent pas pourraient occuper un emploi s'ils avaient accès à un marché du travail entièrement inclusif. Pour éliminer les obstacles dans les milieux de travail et les collectivités, le gouvernement du Canada soutient des projets d'infrastructure accessible afin d'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer et contribuer à notre société et à notre économie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un montant total de plus de 35 millions de dollars alloués dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité afin de financer 564 projets d'infrastructure accessible à travers le Canada. Cet investissement est le résultat de deux appels de propositions qui ont été lancés en 2024 dans le cadre de ce fonds : 34,3 millions de dollars soutiendront 405 projets sous la composante des projets de petite envergure, et 1 462 251 dollars soutiendront 159 nouveaux projets d'accessibilité axés sur les jeunes sous la composante Innovation jeunesse.

Le Fonds pour l'accessibilité permettra de bâtir des milieux de travail et des collectivités plus accessibles, plus sûres et plus inclusives pour les personnes en situation de handicap partout au Canada. La composante des projets de petite envergure finance des projets de construction, de rénovation ou de modernisation qui aideront à accroître l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et les milieux de travail.

Grâce à la composante Innovation jeunesse, le Fonds pour l'accessibilité donne aux jeunes Canadiens et Canadiennes la possibilité de travailler en partenariat avec des organisations locales dans le but d'élaborer et de mettre en œuvre des projets d'accessibilité. Cette expérience pratique aide les jeunes à acquérir des compétences en leadership, soutient l'inclusion et stimule le changement positif dans leur collectivité.

Ensemble, ces initiatives du Fonds pour l'accessibilité font progresser les objectifs du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada, en mettant en place une économie inclusive, en soutenant une participation équitable et en donnant aux personnes en situation de handicap la possibilité de contribuer pleinement à chacun des volets de la vie au Canada.

« Toute personne mérite d'avoir des chances égales de réussir, d'apporter sa contribution et d'être valorisée pour qui elle est. Le Mois sur la sensibilisation à l'emploi pour les personnes en situation de handicap nous rappelle l'importante contribution des personnes en situation de handicap à nos milieux de travail, à nos collectivités et à notre économie. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada travaille avec les jeunes et les organisations locales pour améliorer l'accès et l'inclusion, et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Dans le cadre de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 et plus, soit près de 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité qui limitait leurs activités quotidiennes.

Depuis son lancement en 2007, le Fonds pour l'accessibilité a permis de financer plus de 8 100 projets. Ces projets aident plus d'une centaine de milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux occasions d'emploi dans leur collectivité.

L'allocation de ces fonds annoncés dans le cadre des composantes des projets de petite envergure et Innovation jeunesse résulte de deux appels de propositions lancés par le gouvernement en 2024.

Un nouvel appel de propositions pour la composante Innovation jeunesse a été lancé pour 2025. Les organismes en partenariat avec un jeune leader en matière d'accessibilité confirmé sont invités à faire une demande de financement d'ici le 3 novembre 2025. Les détails à propos de l'appel de propositions sont disponibles sur la page Fonds pour l'accessibilité - Composante Innovation jeunesse, programme de financement.

Le Mois de la sensibilisation à l'emploi pour les personnes en situation de handicap est souligné en octobre chaque année pour reconnaître les importantes contributions des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail canadiens et les avantages qu'elles apportent à notre économie.

