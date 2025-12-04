OTTAWA, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Il est essentiel pour l'économie du Canada d'offrir des services de garde abordables. Chaque enfant a droit au meilleur départ possible dans la vie, et chaque parent mérite la paix d'esprit associée au fait de savoir que son enfant est pris en charge dans un milieu sûr et inclusif.

C'est pour cette raison que les gouvernements du Canada et de l'Ontario continuent de travailler en collaboration pour appuyer la mise en œuvre réussie du système d'apprentissage de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, veillant ainsi à ce que les familles partout au pays continuent d'avoir accès à des services de garde réglementés de qualité supérieure à un coût abordable.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Paul Calandra, ont annoncé la prolongation de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada pour un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2027. Les ministres ont également annoncé que le futur financement de 695 millions de dollars consenti par le Canada à l'Ontario sera plutôt versé en 2026 afin d'aider à maintenir les frais de garde d'enfants admissibles à leur moyenne actuelle de 19 $ par jour jusqu'au 31 décembre 2026.

En tout, l'annonce d'aujourd'hui signifie qu'un financement fédéral de plus de 3,9 milliards de dollars sera accordé au gouvernement de l'Ontario en 2026-2027 pour soutenir l'accès continu à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, souples, inclusifs et de qualité supérieure. Ce financement s'ajoute aux 11,5 milliards de dollars remis au gouvernement de l'Ontario dans le cadre de tous les accords relatifs à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants et aux investissements provinciaux de 28,5 milliards de dollars dans la petite enfance et la garde d'enfants (y compris la maternelle à plein temps) au cours de la période de l'accord initial sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada (2021‑2022 à 2025‑2026).

S'appuyant sur la prolongation de l'accord, les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront de collaborer pour trouver des solutions à long terme pour l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada afin de soutenir la mise en œuvre continue du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada au-delà de 2026.

Citations

« Les services de garde abordables sont un outil économique favorisant la croissance de l'Ontario. Lorsque les parents peuvent trouver de bons services de garde fiables, ils peuvent travailler, suivre une formation ou bâtir une entreprise. Tout cela aide les familles à gagner plus d'argent et fait en sorte que toute la province peut demeurer concurrentielle. En Ontario, les frais réduits permettent aux familles d'économiser des milliers de dollars et aident plus de personnes à rester sur le marché du travail. Nous continuerons de travailler avec les partenaires pour protéger les places existantes et ajouter de nouvelles places afin que chaque enfant puisse apprendre et que chaque famille puisse planifier un avenir solide. ».

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Cette prolongation fera en sorte que les frais n'augmenteront pas l'an prochain, et elle donnera aux familles la stabilité nécessaire pour planifier l'avenir avec confiance. Elle témoigne de notre engagement commun envers un système de garde d'enfants abordable et fiable. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral sur un accord durable à long terme qui répond aux besoins de l'Ontario et appuie les familles dans toutes les collectivités à l'échelle de la province. »

- Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Paul Calandra

« Les familles nous ont mentionné à quel point le fait d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés et abordables a eu des répercussions positives pour elles. La réduction des frais n'aide pas seulement les gens aujourd'hui : elle change l'avenir de tous les Canadiens. »

- La présidente-directrice générale des Services à l'enfance Andrew Fleck, Kim Hiscott

Faits en bref

Outre l'accord à l'échelle du Canada annoncé aujourd'hui, le Canada et l'Ontario ont prolongé deux autres ententes déjà en place qui sont liées à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants : un accord bilatéral initialement signé en 2017 qui prévoit un soutien aux programmes et aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province jusqu'au 31 mars 2031; le Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, annoncé précédemment en mars 2024, qui sera offert pour une quatrième et dernière année.

Depuis le 1 er janvier 2025, le gouvernement de l'Ontario a limité les frais de garde d'enfants admissibles à un maximum de 22 $ par jour pour les fournisseurs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inscrits au système à l'échelle du Canada, portant ainsi la moyenne de ces frais à 19 $ par jour.

janvier 2025, le gouvernement de l'Ontario a limité les frais de garde d'enfants admissibles à un maximum de 22 $ par jour pour les fournisseurs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inscrits au système à l'échelle du Canada, portant ainsi la moyenne de ces frais à 19 $ par jour. L'Ontario a indiqué qu'en date de juin 2025, environ 41 000 nouvelles places pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada avaient été créées, net, dans la province, afin d'atteindre l'objectif de 86 000 places d'ici la fin décembre 2026 (par rapport aux niveaux de 2019).

Les accords sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conclus avec les provinces et les territoires fournissent une aide d'un bout à l'autre du pays : Les familles d'environ 900 000 enfants reçoivent une allocation pour des services de garde abordables et de qualité supérieure partout au pays. Huit provinces et territoires offrent des services de garde réglementés à un tarif de 10 $ par jour en moyenne, ou moins, et l'ensemble des provinces et des territoires ont réduit les frais d'au moins 50 % afin d'atteindre les objectifs d'abordabilité associés au système d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle du Canada.



Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Emma Testani, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Éducation, [email protected]