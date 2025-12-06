OTTAWA, ON, le 6 déc. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous nous souvenons des 14 jeunes femmes dont la vie a été volée à Polytechnique Montréal il y a 36 ans. Leurs noms, ainsi que la promesse d'un avenir qu'elles n'ont jamais eu la chance de vivre, nous rappellent solennellement les conséquences dévastatrices de la violence fondée sur le sexe.

La tragédie du 6 décembre 1989 était une attaque contre les femmes et contre les valeurs d'égalité, de dignité et de respect qui définissent notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. Elle nous incite, année après année, à lutter contre la violence fondée sur le sexe partout où elle subsiste et à associer le souvenir à la responsabilité.

À cette fin, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour protéger la population canadienne contre la violence liée aux armes à feu, y compris la violence fondée sur le sexe, dans toutes les communautés du pays. Nous travaillons à renforcer les restrictions relatives aux armes à feu pour les personnes qui commettent des actes violents contre un partenaire intime ou un proche. De plus, nous limitons les peines avec sursis pour les personnes reconnues coupables d'agression sexuelle afin que ces délinquants purgent leur peine derrière les barreaux et non dans la communauté. Nous avons investi dans des efforts de sensibilisation aux lois "drapeau rouge" afin de protéger les personnes contre la violence liée aux armes à feu, y compris la violence fondée sur le sexe, et nous fournissons un financement stable et permanent de 660,5 millions de dollars sur cinq ans afin d'assurer des progrès soutenus en faveur de l'égalité et de la sécurité des femmes et des filles. Dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour soutenir les victimes et améliorer la prévention de la violence, en fonction des besoins particuliers de chaque administration. Nous progressons également dans notre réponse aux appels à la justice lancés par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il reste beaucoup de travail à faire, et notre gouvernement poursuivra sans relâche ses efforts visant à prévenir la violence fondée sur le sexe et à apporter un soutien aux victimes de ces crimes.

En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous rendons hommage aux victimes de Polytechnique Montréal et à toutes les personnes dont la vie a été changée à jamais par la violence fondée sur le sexe. Nous réaffirmons notre responsabilité, en tant que gouvernement et en tant que pays, de bâtir un Canada plus sûr et plus fort pour tous. »

