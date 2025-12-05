OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ -

1. Nous, les ministres du Travail et de l'Emploi du G7, nous sommes réunis le 3 décembre 2025 avec les dirigeants de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du groupe consacré aux affaires (Business 7 ou B7) et du groupe consacré au travail (Labour 7 ou L7). 2. Nous avons réitéré notre engagement commun à faire progresser les politiques financières, économiques et sociales, à aborder les questions de paix et de sécurité, et à coopérer avec nos partenaires internationaux pour relever les défis à l'échelle mondiale. Nous avons eu des discussions productives et franches sur les défis relatifs à la participation au marché du travail, une transformation profonde du marché du travail. 3. Notre réunion coïncidait avec la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies, qui a orienté les discussions de la réunion en ce qui concerne la participation économique pour tous, y compris les personnes handicapées. 4. Le présent communiqué témoigne du résultat de nos discussions et des priorités collectives qui ont été déterminées par les ministres du Travail et de l'Emploi du G7 au cours de la réunion.

Créer davantage de possibilités pour tous

5. Nous insistons sur le besoin de doter les travailleurs des compétences nécessaires pour qu'ils puissent prospérer dans un marché du travail en évolution rapide, en veillant à la résilience et à l'adaptabilité de l'ensemble de la main-d'œuvre. 6. Nous soulignons l'importance de relever les défis relatifs à la participation au marché du travail, notamment de lutter contre le chômage chez les jeunes et les obstacles à l'accès au marché du travail pour accroître les possibilités et stimuler la croissance économique. 7. Nous réitérons notre engagement à promouvoir les possibilités économiques de tous, y compris les personnes handicapées.

L'intelligence artificielle et l'avenir du travail

8. Nous accordons une grande importance aux progrès réalisés à l'égard de l'intelligence artificielle (IA) dans le contexte du G7 et nous réaffirmons les engagements que les dirigeants du G7 ont pris à Kananaskis dans le cadre de la Déclaration des dirigeants du G7 sur l'IA pour la prospérité. 9. Conformément à l'engagement pris par nos dirigeants de faire progresser la mise en œuvre du Plan d'action pour le développement et l'utilisation centrés sur l'être humain d'une IA sûre, sécurisée et fiable dans le monde du travail, nous sommes heureux de lancer un recueil des pratiques exemplaires pour l'adoption de l'IA dans le monde du travail, élaboré à partir des contributions des membres du G7, de l'OCDE et de l'OIT. Cette ressource soutient l'engagement des dirigeants visant à améliorer la résilience des travailleurs en les préparant à une économie propulsée par l'IA. 10. Nous encourageons nos partenaires à poursuivre sur cette lancée pour veiller à ce que l'IA soit adoptée de façon novatrice, généralisée et sécurisée.

La voie à suivre

Nous, les ministres du Travail et de l'Emploi du G7, soulignons l'importance capitale des mesures coordonnées dans la résolution de problèmes urgents à l'égard du travail et de l'emploi à l'échelle du G7.

Nous sommes fermement résolus à mettre à profit les travaux accomplis sous les précédentes présidences, en maintenant cet élan et en réalisant des progrès tangibles tant pour les travailleurs que les employeurs.

Enfin, nous souhaitons maintenir le Groupe de travail du G7 sur l'emploi en tant que forum permanent et réunir les ministres chaque année, en fonction des priorités de chaque présidence du G7.

SOURCE Emploi et Développement social Canada