OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - « C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de Frank Gehry, un architecte né au Canada qui s'est acquis une reconnaissance et une renommée mondiales grâce au caractère audacieux et visionnaire de ses œuvres.

L'approche révolutionnaire de M. Gehry, combinant des matériaux et des formes inédits dans son domaine, a défini l'architecture moderne. Sa vision unique reste bien vivante dans les immeubles emblématiques qu'il a conçus à travers le monde, notamment le Musée des beaux-arts de l'Ontario, à Toronto.

Il a inspiré et guidé d'innombrables architectes, et son œuvre lui a valu le prix le plus prestigieux de sa profession, à savoir le prix Pritzker d'architecture. En 2002, il a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada et, en 2019, il a obtenu son étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes.

J'offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Gehry ainsi qu'à ses amis et aux nombreuses personnes qui admirent son œuvre. »

