GATINEAU, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le monde change rapidement. Tout comme le système commercial mondial, causant d'immenses perturbations et des bouleversements dans la vie des Canadiens. La coopération et les solutions collectives sont plus importantes que jamais. Aux côtés de ses partenaires du G7, le Canada ouvre une nouvelle ère de coopération, une ère ancrée dans le soutien mutuel et les partenariats solides qui permettent de façonner une main-d'œuvre prête à surmonter les défis de l'avenir.

Plus tôt cette semaine, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, présidait la réunion virtuelle des ministres du Travail et de l'Emploi du G7.

Les ministres ont rencontré les dirigeants de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de même que les représentants du Business et du Labour 7, pour s'attaquer aux défis pressants que doit relever la main-d'œuvre aujourd'hui. Leurs discussions ont porté sur les stratégies visant à stimuler l'emploi chez les jeunes, dans des marchés du travail qui évoluent, et sur l'accroissement de l'inclusion économique de tous, y compris les personnes en situation de handicap.

Au cours de la réunion, la ministre Hajdu a lancé un recueil des pratiques exemplaires relativement à l'usage responsable de l'intelligence artificielle élaboré avec l'aide du G7 dans le cadre de la présidence du Canada, ainsi que sous d'autres présidences du G7.

Dans un marché du travail mondial en pleine évolution, une forte collaboration avec des partenaires internationaux est essentielle pour donner aux travailleurs du monde entier les chances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Tous les ministres responsables du travail et de l'emploi ont réitéré leur engagement à donner aux gens les moyens de s'accomplir et à développer des économies adaptées à l'avenir. Si les défis que nous devons surmonter franchissent les frontières, c'est également le cas de nos partenariats et des possibilités qui nous sont offertes. Dans les domaines d'intérêt commun, le Canada mène la coopération au sein du G7 en vue d'offrir stabilité, sécurité et prospérité.

Citations

« Notre économie n'est rien sans les travailleurs. Ils sont le facteur de réussite aux quatre coins du pays. Dans un monde qui évolue rapidement, nous coopérons avec nos partenaires pour trouver des solutions aux défis les plus pressants du monde. Notre collaboration nous permet de fournir aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour réussir aujourd'hui, et pour mener le monde avec confiance demain. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

La réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G7 est une tribune où se déroulent des discussions stratégiques de haut niveau sur les défis courants, les pratiques exemplaires et les approches politiques coordonnées sur les politiques du travail et de l'emploi.

Dans le cadre du budget de 2025, le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 milliard de dollars pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. Cet investissement, qui soutiendra environ 175 000 jeunes rien qu'en 2026-2027, comprend les éléments suivants : 307,9 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, à la Stratégie emploi et compétences jeunesse (une stratégie horizontale) pour fournir de l'aide à l'emploi, du soutien à la formation et des services d'appui complémentaires (p. ex. mentorat, transport, counseling en santé mentale) à environ 20 000 jeunes par année qui font face à des obstacles à l'emploi; 594,7 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, pour le que le programme Emplois d'été Canada soutienne environ 100 000 emplois d'été en 2026; 635,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, pour que le Programme de stages pratiques pour étudiants soutienne environ 55 000 occasions d'apprentissage en milieu de travail en 2026-2027 pour les personnes qui font des études postsecondaires.

En outre, le gouvernement investit 40 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, pour la création d'un service jeunesse pour le climat qui offrira de la formation professionnelle rémunérée aux jeunes Canadiens.

Liens connexes

