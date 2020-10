Le gouvernement du Canada est à la recherche de candidats pour le Conseil national des aînés

Le processus est ouvert pour les postes vacants actuels et à venir au Conseil national des Aînés

GATINEAU, QC, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les aînés ont des besoins et attentes diversifiés. Le Conseil national des aînés donne au gouvernement son avis sur les questions qui touchent les aînés.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a lancé un processus de nominations pour le Conseil national des aînés. Le gouvernement est actuellement à la recherche de candidats canadiens diversifiés et talentueux pour pourvoir les postes vacants actuels et à venir au Conseil.

Créé en 2007 pour conseiller le ministre des Aînés et le ministre de la Santé, le Conseil national des aînés joue un rôle global et actif dans la mobilisation des aînés, des intervenants et des experts afin de présenter au gouvernement d'avis sur les questions actuelles et émergentes, de même que sur les possibilités liées à la santé, à la qualité de vie et au bien-être des aînés.

Le Conseil national des aînés est composé de personnes ayant de l'expérience du travail avec les aînés et d'organismes qui défendent leurs intérêts, d'experts sur les questions touchant les aînés et le vieillissement, de même que d'aînés eux-mêmes. Le gouvernement s'efforce de faire en sorte que le Conseil représente la diversité des aînés au Canada. Ainsi, les personnes ayant de l'expérience du travail avec les communautés racialisées, les immigrants, les membres de communautés LGBTQ2, les Autochtones ou les personnes handicapées sont invitées à soumettre leur candidature.

Le gouvernement est déterminé à avoir un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, puisqu'elles seront appelées à faire partie de commissions, de conseils de direction, de sociétés d'État, d'agences et de tribunaux partout au pays.

Les personnes intéressées sont fortement encouragées à présenter leur demande d'ici le 1er novembre 2020 sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Après cette date, les candidatures reçues seront retenues et pourront tout de même être prises en compte jusqu'à ce qu'une nomination soit faite pour le poste.

« Le Conseil national des aînés joue un rôle de leadership en conseillant le gouvernement du Canada sur des questions liées au bien-être, à la santé et à la qualité de vie des aînés, y compris les possibilités et les défis issus d'une population vieillissante de plus en plus diversifiée qui croît rapidement. Les membres du Conseil national des aînés nous aident à entrer en contact avec les personnes âgées et à écouter ce qu'elles ont à dire. »

-Deb Schulte, ministre des Aînés

Le Conseil national des aînés peut comprendre jusqu'à 12 membres, y compris le président. Afin de concilier le besoin de continuité et le désir d'apporter sans cesse de nouvelles perspectives, les membres sont nommés pour une période de un à trois ans, avec possibilité d'un seul renouvellement.

Depuis 2007, le Conseil national des aînés s'est penché sur des questions liées à l'isolement social des aînés, leur participation au marché du travail, le vieillissement actif et en santé, le bénévolat, le faible revenu chez les aînés, et les mauvais traitements envers les aînés, y compris les crimes et les torts financiers. Plus récemment, le Conseil a orienté le gouvernement sur des questions liées à la pandémie de COVID-19 et mises en lumière par cette crise.

Les aînés forment le segment d'âge démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés aura dépassé 9 millions de personnes, ce qui représentera près du quart de la population canadienne.

