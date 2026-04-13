GATINEAU, QC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Les jeunes Canadiens planifient leur avenir dans le monde du travail et le gouvernement du Canada les appuie dans cette entreprise en leur offrant davantage d'options de carrière et de développement professionnel. Qu'il s'agisse de les aider à gérer les frais de scolarité et de formation, à décrocher un premier emploi ou à acquérir de l'expérience de travail intéressante liée à leur domaine d'études, ce soutien leur permettra de mener de grandes carrières et une vie abordable.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a souligné la création par le gouvernement du Canada de 175 000 emplois et options de développement professionnel pour les jeunes, ainsi que l'implantation de mesures en éducation et en formation qui amélioreront leurs perspectives d'emploi à l'échelle du pays. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes :

Gérer le coût des études et de la formation :

Le gouvernement fédéral maintient l'augmentation de 40 % des bourses destinées aux étudiants à temps plein, aux étudiants à temps partiel, aux étudiants en situation de handicap et aux étudiants ayant des personnes à charge, ainsi que l'augmentation de la limite des prêts d'études canadiens, qui passe de 210 $ à 300 $ par semaine d'études pour l'année scolaire 2026-2027.

Élargissement de l'admissibilité à l'exonération de remboursement des prêts étudiants pour inclure davantage de professionnels de la santé et des services sociaux travaillant dans des collectivités rurales et éloignées mal desservies à compter de 2025-2026.

Élimination de l'accumulation d'intérêts sur les prêts étudiants et les prêts aux apprentis, y compris sur les prêts en cours de remboursement par les diplômés.

Obtenir un premier emploi :

Affichage, sur le site Web et l'application mobile du Guichet-Emplois à partir du 20 avril, de 100 000 emplois dans le cadre d'Emplois d'été Canada, afin de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences essentielles et de l'expérience pour assurer leur réussite professionnelle.

Acquérir de l'expérience de travail enrichissante :

Offre aux étudiants de niveau postsecondaire de 55 000 nouvelles occasions d'apprentissage intégré au travail liées à leur domaine d'études dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, qui inclut l'Initiative d'apprentissage innovant intégré au travail.

Offre de plus de 20 000 occasions d'acquérir des compétences et de l'expérience de travail grâce à des programmes offerts dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada a également investi dans le Centre des Compétences futures et le travail qu'il accomplit pour soutenir des programmes offrant du mentorat, de l'exploration de carrières et un apprentissage intégré au travail aux jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

Ces mesures auront des retombées positives à long terme. Elles permettront aux jeunes du Canada d'acquérir les compétences et les habiletés ainsi que d'établir les relations nécessaires pour décrocher et conserver de bons emplois et de renforcer la main-d'œuvre canadienne grâce à leur énergie et à leur innovation, en contribuant à la croissance de l'économie.

Citations

« L'avenir économique du Canada repose sur les jeunes. C'est pourquoi nous mettons en place des mesures pour qu'ils aient accès au soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. En leur offrant une éducation abordable, des formations professionnelles et des perspectives d'emploi, nous aidons les membres de la jeune génération à donner le meilleur d'eux-mêmes et à intégrer le marché du travail avec confiance. Investir dans leur succès, c'est faire croître notre économie et façonner un avenir plus sûr. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les jeunes souhaitent réussir leurs études et sont disposés à travailler. Grâce à nos programmes et à nos mesures, le gouvernement du Canada rend l'éducation plus accessible et soutient des occasions pour les jeunes partout au pays, afin que ces derniers puissent trouver des stages et recevoir l'aide dont ils ont besoin pour se préparer sur le plan professionnel. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

Faits en bref

Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de chômage a peu varié par rapport à février, s'établissant à 13,8 % en mars 2026. Le taux de chômage demeure inférieur au récent sommet de 14,6 % atteint en septembre 2025 et était pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente (mars 2025 : 13,9 %). (Enquête sur la population active)

En 2025-2026, jusqu'à 9 000 nouvelles occasions dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants ont été ajoutées. Par conséquent, environ 50 000 stages professionnels seront offerts aux étudiants de niveau postsecondaire.

À l'été 2025, plus de 75 000 jeunes ont acquis des compétences essentielles ainsi qu'une première expérience en milieu de travail grâce au programme Emplois d'été Canada.

À l'automne 2025, Emploi et Développement social Canada a lancé une mobilisation en ligne, « Bâtir un Canada fort : les jeunes sur le marché du travail », auprès des Canadiens, particulièrement les jeunes, afin de les inviter à parler de leurs défis et de leurs idées pour mettre en place une main-d'œuvre plus forte et plus inclusive. Ils ont mentionné que le manque de poste au bas de l'échelle était le principal obstacle à leur obtention d'un travail et que les occasions d'apprentissage intégré au travail les aident à démarrer leur carrière.

Afin d'inciter plus de jeunes Canadiens à faire carrière dans les métiers spécialisés, le budget de 2025 propose de consacrer 75 millions de dollars sur trois ans afin d'étendre la portée du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cette mesure permettra de stimuler la formation en apprentissage fournie par les syndicats dans les métiers désignés Sceau rouge.

Liens connexes

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit dans des programmes dont les retombées positives pour l'emploi ont été démontrées pour les jeunes

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]