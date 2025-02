Agriculture et Agroalimentaire Canada et Développement économique Canada pour les régions du Québec investissent plus de 6,2 M$ pour soutenir l'expansion de l'entreprise et le développement d'un nouveau produit.

GATINEAU, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 6,248 M$ à Laiterie de l'Outaouais inc., une laiterie unique en son genre qui a vu le jour grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent il y a déjà plus de 15 ans. La PME gatinoise produit du lait pasteurisé et divers autres produits : du lait au chocolat, du lait sans lactose, de la crème et du beurre.

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui les contributions du gouvernement du Canada. Il était accompagné de Sophie Chatel, députée de Pontiac, et de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens.

Le projet de la Laiterie de l'Outaouais vise son expansion et l'acquisition d'équipement. Les appuis du gouvernement du Canada lui permettront d'agrandir son usine ainsi que d'automatiser ses processus, d'augmenter sa capacité de production et de développer de nouveaux produits.

Dans le cadre de ce projet, le financement du gouvernement du Canada se détaille comme suit :

Une contribution pouvant atteindre 4 748 500 $ est accordée par AAC en vertu du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre. Lancé en 2022, le Fonds aide les transformateurs de produits sous gestion de l'offre à accroître leur compétitivité et leur résilience face à l'évolution des marchés. Le Fonds est un élément clé de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les transformateurs de ces secteurs afin de faire face aux répercussions des récents accords commerciaux internationaux.





Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie y contribuent de façon importante et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations :

« La Laiterie de l'Outaouais est une fierté pour moi, et pour notre région. C'est un modèle de réussite coopérative et entrepreneuriale. Notre gouvernement investit non seulement dans l'innovation et dans la compétitivité, mais aussi dans une entreprise solidement ancrée dans notre communauté. Cet appui permettra à la Laiterie de poursuivre sa croissance, de diversifier son offre et de contribuer davantage au dynamisme économique de Gatineau ainsi qu'à l'innovation agroalimentaire en Outaouais. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La Laiterie de l'Outaouais est un exemple inspirant de collaboration régionale et d'innovation. En soutenant son expansion, nous investissons non seulement dans la croissance d'une entreprise locale, mais aussi dans la vitalité économique de toute notre région. Ce projet renforcera notre autonomie alimentaire et assurera aux familles de notre région des produits laitiers de grande qualité, fabriqués chez nous, par des gens de notre communauté. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement a toujours été le défenseur de la gestion de l'offre et de l'industrie agroalimentaire au pays. Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial de renforcer notre offre alimentaire et de soutenir le développement économique de nos entreprises en région. Les investissements apportés au projet d'expansion et d'innovation de la Laiterie de l'Outaouais permettront à l'entreprise d'être compétitive, de développer de nouveaux produits et d'apporter des retombées économiques chez nous en Outaouais. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

« Nous défendrons toujours le système canadien de gestion de l'offre ainsi que les fermes familiales et les communautés rurales qu'il soutient. Grâce à ce financement, la Laiterie de l'Outaouais pourra acquérir de nouveaux équipements automatisés et accroître sa productivité afin de continuer d'offrir à la population des produits de qualité supérieure. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Soutenir l'expansion d'une entreprise régionale comme la Laiterie de l'Outaouais, qui contribue à la consommation écoresponsable en offrant un produit 100 % local, est une fierté pour le gouvernement du Canada. Cette PME innovante diversifie le tissu industriel gatinois et renforce la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Canada. Son projet lui permettra de poursuivre sa croissance en renforçant sa productivité et en augmentant sa capacité de production, ce qui est au cœur de nos priorités et de nos préoccupations pour assurer le développement d'une économie propre à chaque région du Québec, comme ici, à Gatineau. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les investissements annoncés aujourd'hui en collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial sont, avant toute chose, un engagement fort pour le développement de la Laiterie de l'Outaouais et celui de la région. Quoique nous travaillons depuis quelques années déjà à la planification de ce projet, nous sommes conscients, étant la plus jeune laiterie du Québec, que nous devons innover pour nous démarquer des grandes entreprises laitières. Ce projet vise une plus grande automatisation de nos lignes de production actuelles, ainsi qu'un investissement pour le développement et la commercialisation de nouveaux produits à saveur régionale qui vous seront présentés prochainement! »

Yannick Bouchard, président-directeur général, Laiterie de l'Outaouais

Faits en bref :

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Agriculture et Agroalimentaire Canada appuie le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire canadien au moyen d'initiatives qui favorisent l'innovation et la compétitivité.

Le gouvernement du Canada a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra plus de 4,8 milliards de dollars.

