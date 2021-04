Le gouvernement du Canada fait des investissements sans précédent au Manitoba dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

WINNIPEG, MB, le 15 avril 2021 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada font face à d'importantes difficultés pour préserver leur langue et leur identité. Afin d'assurer la vitalité et l'avenir des communautés linguistiques minoritaires du Canada, le gouvernement du Canada fait des investissements réels afin que tous les Canadiens et Canadiennes puissent bénéficier des retombées économiques et culturelles de nos deux langues officielles.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a confirmé que le gouvernement du Canada a alloué 3,5 millions de dollars en 2020-2021 en financement de programmes à 19 organismes du Manitoba, soit une augmentation du financement de 49 % depuis 2018 et l'ajout de 4 organismes bénéficiaires. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

L'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, la Maison Gabrielle-Roy, l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires et le Réseau des grands espaces ont bénéficié d'un financement de programme pour la première fois grâce à des fonds supplémentaires. Cette augmentation a également permis de financer l'initiative Réseau communautaire de la Société de la francophonie du Manitoba.

Citations

« Le gouvernement du Canada a une vision claire d'une francophonie canadienne forte, inclusive, pertinente et assurée d'un bout à l'autre du pays. Notre gouvernement est fier de prendre des mesures concrètes pour assurer l'avenir des communautés de langue officielle en situation minoritaire et respecter son engagement d'augmenter le financement des organismes communautaires qui ont un impact réel et durable. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nos organismes francophones au Manitoba sont essentiels pour coordonner et mobiliser les efforts visant à protéger les droits des francophones, à multiplier les possibilités de croissance économique et communautaire, et à faire en sorte que les Franco-Manitobains aient accès à des services, des programmes et des activités dans leur langue. Grâce aux investissements accrus que nous faisons dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles, notre gouvernement démontre qu'il appuie le travail important de ces organismes. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface

« Les communautés de langues officielles du Canada sont motivées par la passion, l'énergie et la conviction fondamentale qu'une présence bilingue forte constitue une valeur économique et culturelle. Notre gouvernement investit dès aujourd'hui afin que toute la population canadienne puisse bénéficier d'une francophonie encore plus forte et résiliente ici, au Manitoba, et partout au pays. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« La Société de la francophonie manitobaine est reconnaissante de la collaboration du gouvernement canadien afin d'appuyer les communautés de langues officielles en situation minoritaire. C'est une manifestation du principe du « par et pour », c'est-à-dire que l'on accepte qu'une communauté locale soit la mieux placée pour décider de ses besoins, et comment y répondre. Le financement accordé aux organismes communautaires nous permet de nous retrousser les manches collectivement et de miser sur des résultats tangibles qui contribuent à la vitalité de notre communauté diversifiée. »

- Christian Monnin, président, Société de la francophonie manitobaine

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

DOCUMENT D'INFORMATION

NOM DU CLIENT FINANCEMENT EN

2018-2019 (AVANT

LE PLAN D'ACTION) TOTAL DES A

FFECTATIONS EN 2

020-2021 ASSOCIATION CULTURELLE DE LA FRANCOPHONIE

MANITOBAINE INC 100 000 120 000 ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS BILINGUES DU

MANITOBA INC 110 000 132 000 ASSOCIATION DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DE

L'OUEST ET DES TERRITOIRES* S.O 100 000 CANADIAN PARENTS FOR FRENCH MANITOBA INC 149,330 179,196 LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES MUNICIPALITÉS BILINGUES DU MANITOBA INC 165 000 198 000 CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL INC 175 000 210 000 DIRECTORAT DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE DU MANITOBA

INC 50 000 60 000 FÉDÉRATION DES PARENTS DE LA FRANCOPHONIE

MANITOBAINE INC 209 000 275 000 LA FÉDÉRATION DES AÎNÉS DE LA FRANCOPHONIE

MANITOBAINE INC 61,750 80 000 LA MAISON DES ARTISTES VISUELS FRANCOPHONES

INC 75 000 90 000 LA MAISON GABRIELLE-ROY INC S.O 60 000 LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE 70 000 95 000 LE 100 NONS INC 95 000 114 000 LE CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN 155 000 195 000 LE CERCLE MOLIÈRE INC 140 000 168 000 RADIO COMMUNAUTAIRE DU MANITOBA INC 110 000 132 000 RÉSEAU DES GRANDS ESPACES* S.O 60 000 SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE INC 679,150 1 095 000 UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU

MANITOBA S.O 125 000 TOTAL 2 344 230 $ 3 488 196 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est indiqué dans la colonne 2018-2019 n'ont pas bénéficié de financement de programme en 2018-2019.

*Ces organismes reçoivent des fonds pour des programmes interprovinciaux et interterritoriaux.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca