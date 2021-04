Le financement des langues officielles en Saskatchewan connaît une augmentation dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

REGINA, SK, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada luttent constamment pour préserver leur langue, défendre leurs droits et maintenir leur capacité de vivre dans la langue de leur choix. Le gouvernement du Canada vient en aide aux personnes vivant dans ces communautés en allouant des fonds à des partenaires communautaires qui mettent à la disposition de leurs membres des ressources et des occasions facilitant l'apprentissage et la préservation de leur langue.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a confirmé que le gouvernement du Canada a investi 2,89 millions de dollars en 2020-2021 en financement de programmes pour 23 organismes de la Saskatchewan, ce qui représente une augmentation de 35 % du financement depuis 2018 et l'ajout de 2 organismes bénéficiaires. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan et la Fédération des aînés fransaskois sont admissibles pour la première fois à un financement de programme, ce qui assure leur stabilité financière et les aide à planifier des activités pluriannuelles. Par ailleurs, grâce à cette augmentation de financement, la Société historique de la Saskatchewan recevra des fonds pour son initiative les Journées du patrimoine.

« Les communautés de langues officielles du Canada s'inscrivent dans la matrice de notre pays. Elles sont composées de nombreux petits organismes communautaires passionnés qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos populations francophones. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer leurs efforts continus et leur engagement envers un avenir bilingue. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Le Plan d'action sur les langues officielles 2018-2023 du gouvernement fédéral a eu un impact très perceptible au niveau de la rétention des ressources humaines à travers de notre réseau d'organismes francophones. Depuis la mise en place du Plan d'action, un renforcement palpable est ressenti à travers la grande majorité des organismes fransaskois. Les nouvelles programmations ont permis de mettre en place des initiatives qui étaient impossibles auparavant. Le Plan d'action a permis d'élargir les sources de financement pour permettre d'élargir l'offre de services en français dans plusieurs secteurs. De plus, il offre un appui non négligeable à l'immigration francophone. »

- Denis Simard, président, Assemblée communautaire fransaskoise

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

EN 2020-2021 ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC. 506 000 607 200 ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE REGINA INC. 65 000 78 000 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE BELLEGARDE INC. 67 600 85 000 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE DE GRAVELBOURG INC. 52 000 80 000 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE DE LA TRINITÉ INC. 50 000 60 000 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE DE MOOSE JAW INC. 67 600 81,120 ASSOCIATION DES PARENTS FRANSASKOIS INC. 135 000 180 000 ASSOCIATION FRANSASKOISE DE ZENON PARK INC. 67 000 80 400 ASSOCIATION JEUNESSE FRANSASKOISE INC. 100 000 150 000 CANADIAN PARENTS FOR FRENCH - SASKATCHEWAN INC. 149,330 179,196 CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 90 000 105,680 CENTRE FRANCOPHONE DES BATTLEFORD INC. 50 000 60 000 COMITÉ CULTUREL FRANSASKOIS DE DEBDEN INC. 50 000 60 000 COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS FRANCOPHONES DE LA SASKATCHEWAN S.O. 70 000 CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS INCORPORÉ 140 000 168 000 FÉDÉRATION DES AÎNÉS FRANSASKOIS S.O. 80 000 LA COOPÉRATIVE DES PUBLICATIONS FRANSASKOISES LIMITÉE 100 000 120 000 LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC. 117 000 140 400 LA SOCIÉTÉ CANADIENNE-FRANÇAISE DE PRINCE ALBERT INC. 115 000 138 000 LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN INC. 40 000 135 000 LES AUVERGNOIS DE PONTEIX, INC. 52 000 62 400 LES ÉDITIONS DE LA NOUVELLE PLUME, COOPÉRATIVE LIMITÉE 55 000 75 000 TROUPE DU JOUR INC. 80 000 96 000 TOTAL 2 148 530 $ 2 891 396 $

