EMERSON, MB , le 20 nov. 2025 /CNW/ - Empêcher l'introduction des espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes est crucial pour protéger nos écosystèmes d'eau douce. Cette année marquait la quatrième saison consécutive au cours de laquelle Pêches et Océans Canada (MPO), en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a inspecté et décontaminé des embarcations afin de s'assurer qu'elles étaient exemptes de moules zébrées et d'autres espèces aquatiques envahissantes, contribuant ainsi à la protection de nos écosystèmes, de notre biodiversité et de notre économie.

Du printemps à l'automne, le personnel du MPO et de l'ASFC a effectué 772 inspections d'embarcations au poste frontalier international d'Emerson-Pembina, dans le sud du Manitoba. Les embarcations ont été inspectées pour s'assurer qu'elles étaient lavées, vidées et séchées, et exemptes de toute espèce aquatique envahissante.

Les résultats des inspections de cette année soulignent l'importance de laver, vider et sécher les embarcations et le matériel, une fois retirés d'un plan d'eau, en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes:

249 embarcations (32,3 %) n'avaient pas été lavées, vidées ou séchées, et ont échoué à l'inspection.

49 décontaminations (6,3 %) ont été effectuées.

27 embarcations (3,5 %) n'ont pas été admises au Canada, toutes en raison d'une contamination par les moules.

Ces résultats soulignent la nécessité d'une surveillance continue.

Année Inspections Défaillances Décontaminations Embarcations polluées par les moules Accès non autorisé dû à la présence d'autres organismes 2022 636 200 (31 %) 129 (20 %) 3 (0.05 %) 2 (0.3 %) 2023 797 374 (47 %) 140 (18 %) 7 (0.08 %) 0 (0 %) 2024 853 274 (34 %) 96 (12 %) 11 (1.3 %) 2 (0.2 %)

À l'horizon 2026, le MPO prévoit de poursuivre les inspections d'embarcations au poste frontalier d'Emerson-Pembina en collaboration avec l'ASFC. Cet effort continu vise à garantir que les embarcations sont exemptes d'espèces aquatiques envahissantes, protégeant ainsi les eaux du Canada pour les générations futures.

Citations

« Les espèces aquatiques envahissantes sont une véritable menace pour nos lacs, nos rivières, et les communautés qui en dépendent. En collaborant avec les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre des inspections et des efforts de décontamination, nous aidons à freiner leur propagation, et à protéger les écosystèmes d'eau douce ainsi que la biodiversité. Merci à tous les agents et à tout le personnel, qui travaillent sans relâche pour assurer que cette prévention soit possible. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Merci aux employés de l'ASFC et du MPO au poste frontalier international d'Emerson-Pembina pour leur travail visant à protéger les lacs et rivières du Manitoba contre les espèces envahissantes et d'autres organismes nuisibles. Ce travail de collaboration protège notre environnement et nos industries qui dépendent des ressources aquatiques, comme la pêche et l'aquaculture. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée. Elles ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société et la santé humaine.

Les espèces aquatiques envahissantes représentent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, rivaliser avec les espèces indigènes, et modifier leurs habitats, et coûter chaque année des milliards de dollars en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada.

En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal de posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au Canada, sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario, et dans les eaux transfrontalières du Québec.

, il est illégal de posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au Canada, sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario, et dans les eaux transfrontalières du Québec. L'ASFC collabore avec le MPO pour protéger l'environnement et l'économie. Elle fait appliquer le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes en procédant à l'inspection de tous les produits alimentaires, végétaux, animaux et connexes, tant pour les voyageurs que pour les importateurs commerciaux, dans les points d'entrée internationaux.

en procédant à l'inspection de tous les produits alimentaires, végétaux, animaux et connexes, tant pour les voyageurs que pour les importateurs commerciaux, dans les points d'entrée internationaux. Si les agents de l'ASFC identifient ou soupçonnent qu'ils ont identifié une espèce aquatique envahissante, les voyageurs peuvent se voir refuser l'entrée au Canada ou être signalés au MPO. Les voyageurs peuvent être tenus responsables de tous les frais liés à l'élimination, à la mise en quarantaine, au traitement, ou au retrait de ces espèces envahissantes du Canada.

