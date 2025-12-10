SIMCOE, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - À la suite d'une enquête menée par Pêches et Océans Canada (MPO), un propriétaire foncier de la région de Long Point a été reconnu coupable et condamné par la Cour de justice de l'Ontario pour avoir enfreint la Loi sur les espèces en péril. La peine infligée est une amende totale de 13 000 dollars qui sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement, et les fonds serviront à améliorer la vie des poissons et leur habitat.

Les travaux sur le terrain ont eu lieu en avril 2024 et ont nécessité l'utilisation d'équipements lourds, qui ont détruit environ 500 mètres carrés d'habitat essentiel. La zone touchée est l'habitat essentiel d'au moins quatre espèces en péril inscrites au registre, notamment le dard de sable, le sucet de lac, le méné camus, et le lépisosté tacheté. Le propriétaire foncier avait omis de signaler l'activité qu'il entreprenait et de demander les autorisations requises. La destruction de toute partie d'un habitat essentiel constitue une violation du paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril.

Avant de travailler sur l'eau ou à proximité, il est nécessaire de consulter les renseignements du MPO sur les projets menés à proximité de l'eau. Pour plus d'information sur les travaux à proximité de l'eau, ou pour signaler une éventuelle infraction, les résidents de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta doivent contacter le Programme régional du MPO en matière de protection des poissons et de leur habitat au 1-855-852-8320 ou à [email protected].

Faits en bref

Le Programme de protection du poisson et de son habitat veille au respect des dispositions pertinentes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril .

et de la . Le Programme collabore avec les promoteurs afin d'éviter et d'atténuer les effets négatifs des activités proposées de développement sur les poissons et leur habitat, afin d'assurer la conservation, la protection et le rétablissement des poissons et de leur habitat.

Dans le cadre de son programme de Conservation et Protection, le MPO prend des mesures d'application de la loi lorsque cela est nécessaire, sensibilise et fait connaître les règles et règlements grâce à des patrouilles terrestres, aériennes et maritimes.

