WINNIPEG, MB, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada préserve la nature et la biodiversité et protège nos eaux douces, notamment en luttant contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE), telles que les moules zébrées et quagga. Les EAE constituent une menace sérieuse pour les écosystèmes d'eau douce, les infrastructures et l'économie du Canada. Ces espèces se reproduisent rapidement, perturbent les habitats indigènes, endommagent les systèmes de prise d'eau, et peuvent coûter très cher aux industries et aux communautés locales.

Pour aider à protéger les voies navigables du Canada contre ces menaces, Pêches et Océans Canada (MPO), en partenariat avec le gouvernement du Manitoba, a mené une campagne-éclair conjointe d'inspection routière sur la route 1 (la Transcanadienne) près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, du 20 au 22 juin 2025. L'objectif était d'arrêter et d'inspecter les embarcations pour détecter les EAE et s'assurer que les embarcations étaient lavées, vidées et séchées avant de traverser la frontière provinciale.

Au cours de cette campagne-éclair d'inspection de trois jours, les agents du programme principal des EAE et les agents des pêches du MPO, ainsi que les agents de conservation du Manitoba, les agents de patrouille et le personnel de leur programme des EAE, ont arrêté et inspecté un total de 383 véhicules transportant 436 embarcations ou de l'équipement connexe. De ce nombre :

326 embarcations étaient conformes aux exigences en matière de lavage, de vidage et de séchage.

110 embarcations n'ont pas été lavées, vidées ou séchées, et ont échoué à l'inspection de lutte contre les EAE.

38 embarcations ont dû être décontaminées et les conducteurs ont reçu des instructions sur la manière de respecter les mesures de prévention à l'avenir.

2 embarcations présentaient des moules zébrées visibles.

La prévention de l'introduction et de la propagation des EAE est essentielle à la protection des voies navigables du Canada. L'inspection des embarcations et l'assurance qu'elles sont correctement lavées, vidées et séchées contribuent à empêcher l'introduction et l'établissement d'EAE dans de nouveaux plans d'eau.

Une seconde campagne-éclair conjointe d'inspection routière est prévue pour la fin de l'année.

Citations

« Le patrimoine naturel du Canada fait partie de notre identité. Il est essentiel de protéger nos cours d'eau divers et uniques contre les effets négatifs des espèces aquatiques envahissantes pour préserver la santé de notre environnement naturel aujourd'hui, et pour les générations futures. Cette campagne-éclair d'inspection conjointe avec le gouvernement du Manitoba démontre l'importance de la collaboration et de la sensibilisation du public pour empêcher que ces espèces nuisibles ne se propagent dans nos eaux. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les Manitobains tiennent beaucoup à leurs magnifiques lacs et rivières et à la possibilité d'en profiter aujourd'hui et pour les générations à venir. En ce début de saison estivale, nous apprécions l'étroite collaboration avec Pêches et Océans Canada pour freiner la propagation des EAE, et protéger les cours d'eau des deux côtés de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario. Je tiens à rappeler aux Manitobains et aux visiteurs qu'ils doivent jouer leur rôle en lavant, en vidant, et en séchant leurs embarcations et leur équipement. »

L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Province du Manitoba

« Nos lacs et nos rivières font partie de notre identité manitobaine. C'est là que nous nous réunissons, que nous pêchons, que nous pagayons, et que nous créons des souvenirs. C'est pourquoi il est si important d'arrêter la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Je suis fier de voir ce type de collaboration pratique entre les gouvernements fédéral et provincial, qui travaillent ensemble pour protéger l'eau dont nous dépendons tous. »

L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes d'eau douce ou marines, des animaux, des algues et des micro-organismes introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée, qui ont des répercussions négatives importantes sur l'environnement, l'économie, la société, et la santé humaine.

Les EAE peuvent constituer une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, entrer en compétition avec les espèces indigènes, et modifier les habitats, et coûter des milliards de dollars chaque année en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada .

. En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal de : introduire une espèce aquatique dans une masse d'eau où elle n'est pas indigène, sauf si la législation fédérale, provinciale ou territoriale l'autorise. posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au Manitoba , en Saskatchewan , en Alberta et en Colombie-Britannique. importer des moules zébrées au Canada , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

, il est illégal de : Les personnes qui enfreignent la législation relative aux espèces aquatiques envahissantes s'exposent à des amendes importantes en vertu des lois provinciales, ainsi qu'à une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction en vertu de la Loi sur les pêches.

Liens associés

Restez branchés

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Pour plus d'information : Emily Heffernan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 204-984-4715, [email protected]