02 janv, 2026, 09:30 ET
OTTAWA, ON, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Le Canada collabore avec ses partenaires internationaux afin d'assurer une paix juste et durable en Ukraine. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Paris, en France, les 5 et 6 janvier 2026, afin de rencontrer les autres dirigeants de la Coalition des volontaires. Ensemble, ils intensifieront leurs efforts en vue d'une paix négociée pour l'Ukraine, appuyée par de solides garanties de sécurité. Cette réunion de la Coalition survient à un moment crucial de la guerre, alors que les États-Unis, l'Ukraine, les alliés européens et le Canada unissent leurs efforts et leurs forces pour créer les conditions nécessaires à une paix juste et durable.
Par l'intermédiaire de la Coalition des volontaires et d'autres partenariats, le Canada travaille à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, à assurer le rapatriement des enfants ukrainiens illégalement déportés et à soutenir la relance et la prospérité à long terme du peuple ukrainien. Avec ses alliés et partenaires, le Canada continuera de dissuader l'agression russe et de défendre la paix et la sécurité.
« Le Canada travaille sans relâche avec ses alliés pour assurer une paix juste et durable en Ukraine. Nous devons dissuader et nous renforcer. Nous devons offrir à l'Ukraine de solides garanties de sécurité et veiller à ce qu'elle puisse se reconstruire, se redresser et jeter les bases d'une véritable prospérité. »
-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada
- Depuis l'invasion de l'Ukraine à grande échelle non provoquée par la Russie, le Canada a fourni plus de 23,5 milliards de dollars en aide multiforme à l'Ukraine, dont plus de 12 milliards de dollars en soutien financier direct et un engagement additionnel annoncé le mois dernier pour soutenir le programme du Fonds monétaire international pour l'Ukraine ainsi que la relance et la reconstruction du pays. Ces contributions font du Canada l'un des plus importants contributeurs aux efforts de relance et de reconstruction de l'Ukraine.
- En décembre 2025, le Canada a annoncé une contribution de 200 millions de dollars pour l'achat d'équipements militaires essentiels figurant sur la liste des besoins priorisés de l'Ukraine (PURL) afin de soutenir la défense de l'Ukraine.
- Le Canada a également annoncé qu'il verserait une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars à la coalition axée sur les capacités en matière de drones à la 32e réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine. Cela s'ajoute aux contributions déjà versées de 37 millions de dollars pour étudier des moyens d'accroître les contributions afin de soutenir les forces ukrainiennes chargées des systèmes sans pilote.
- Dans le Budget 2025, le Canada a annoncé un financement de 35 millions de dollars à l'ensemble complet de mesures d'assistance en faveur de l'Ukraine (CAP pour l'Ukraine) de l'OTAN.
