OTTAWA, ON, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Le Canada collabore avec ses partenaires internationaux afin d'assurer une paix juste et durable en Ukraine. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Paris, en France, les 5 et 6 janvier 2026, afin de rencontrer les autres dirigeants de la Coalition des volontaires. Ensemble, ils intensifieront leurs efforts en vue d'une paix négociée pour l'Ukraine, appuyée par de solides garanties de sécurité. Cette réunion de la Coalition survient à un moment crucial de la guerre, alors que les États-Unis, l'Ukraine, les alliés européens et le Canada unissent leurs efforts et leurs forces pour créer les conditions nécessaires à une paix juste et durable.

Par l'intermédiaire de la Coalition des volontaires et d'autres partenariats, le Canada travaille à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, à assurer le rapatriement des enfants ukrainiens illégalement déportés et à soutenir la relance et la prospérité à long terme du peuple ukrainien. Avec ses alliés et partenaires, le Canada continuera de dissuader l'agression russe et de défendre la paix et la sécurité.

Citation

« Le Canada travaille sans relâche avec ses alliés pour assurer une paix juste et durable en Ukraine. Nous devons dissuader et nous renforcer. Nous devons offrir à l'Ukraine de solides garanties de sécurité et veiller à ce qu'elle puisse se reconstruire, se redresser et jeter les bases d'une véritable prospérité. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]