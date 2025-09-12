WINNIPEG, MB , le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes (EAE) nuisibles, comme les moules zébrées et quagga. Ces espèces menacent les écosystèmes d'eau douce, les infrastructures et l'économie, en se reproduisant rapidement, en perturbant les habitats indigènes, en endommageant les systèmes de prise d'eau, et en créant des défis coûteux pour les industries et les communautés locales. Les Canadiens peuvent aider à prévenir la propagation des EAE en lavant, en vidant, et en séchant correctement leurs embarcations avant de les déplacer vers de nouveaux plans d'eau.

Cet été, Pêches et Océans Canada (MPO), en partenariat avec le gouvernement du Manitoba, a effectué des inspections conjointes sur la route 1 (la Transcanadienne) près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, afin d'arrêter et d'inspecter les embarcations pour détecter les EAE, et de s'assurer qu'elles étaient lavées, vidées et séchées avant de franchir la frontière provinciale.

À la suite du succès d'une campagne éclair d'inspection routière menée en juin, le MPO et le Manitoba ont mené conjointement une deuxième campagne d'inspection éclair du 22 au 24 août 2025.

Au cours de la campagne d'inspection éclair de trois jours, un total de 458 véhicules transportant 958 embarcations ou de l'équipement connexe ont été interceptés. Parmi ceux-ci :

740 embarcations étaient conformes aux exigences visant à laver, à vider et à sécher les embarcations

218 embarcations n'ont pas été lavées, vidées ou séchées, et ont échoué à l'inspection de lutte contre les EAE

14 embarcations ont nécessité une décontamination et les conducteurs ont reçu des instructions sur la façon de se conformer à l'avenir aux mesures de prévention

Une embarcation avait des moules zébrées visibles.

Prévenir l'introduction et la propagation des EAE est essentiel pour protéger les voies navigables du Canada. Inspecter les embarcations et s'assurer qu'elles sont correctement lavées, vidées et séchées aide à prévenir l'introduction et l'établissement des EAE dans de nouveaux plans d'eau.

Citations

« Avec le gouvernement du Manitoba, cette campagne éclair conjointe est une prévention pratique en action -- aider les plaisanciers à laver, vider et sécher leurs embarcations, afin que les espèces aquatiques envahissantes ne s'établissement pas. Cela permet à nos lacs de rester en bonne santé pour les familles, les pêcheurs, et la faune, aujourd'hui et pour les prochaines générations. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les lacs et les rivières sont tellement importants pour les Manitobains, et les protéger contre les espèces aquatiques envahissantes est une priorité clé pour notre gouvernement. Le Manitoba valorise la collaboration continue avec ses partenaires, y compris le gouvernement fédéral, pour aider à protéger les écosystèmes aquatiques du Manitoba aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Laver, vider et sécher -- c'est un petit pas qui fait une grande différence. Avec le Manitoba et le gouvernement du Canada qui s'associent dans cette campagne éclair, et les plaisanciers qui font leur part, nous pouvons empêcher les espèces envahissantes de s'installer, et assurer la prospérité du lac Winnipeg, des rivières Rouge et Assiniboine pour des années à venir. »

L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

Faits rapides

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des plantes, des animaux, des algues et des micro-organismes d'eau douce ou marins introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée, qui ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société ou la santé humaine.

Les EAE peuvent représenter une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes représentent la plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, concurrencer les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent des milliards de dollars chaque année en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada .

. En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, il est illégal de : introduire une espèce aquatique dans un plan d'eau où elle n'est pas indigène, à moins d'y être autorisée par une loi fédérale, provinciale ou territoriale posséder, transporter et relâcher des moules zébrées au Manitoba , en Saskatchewan , en Alberta et en Colombie-Britannique importer des moules zébrées au Canada , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et des eaux transfrontalières du Québec

il est illégal de : Les personnes qui enfreignent une législation relative aux espèces aquatiques envahissantes peuvent faire face à des amendes importantes en vertu de la législation provinciale, ainsi qu'à une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction en vertu de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral.

Liens associés

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

