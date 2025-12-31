OTTAWA, ON, le 31 déc. 2025 /CNW/ - « Ce soir, les Canadiens et les Canadiennes célébreront avec leurs proches l'arrivée du Nouvel An.

C'est le moment où familles et amis se réunissent partout au pays pour accueillir l'année à venir. La veille du Nouvel An, nous prenons le temps de réfléchir aux moments qui nous ont apporté de la joie au cours de l'année et aux personnes qui ont rendu ces moments spéciaux.

Bien que la dernière année ait donné lieu à bien plus que son lot de difficultés pour le pays, nous avons pris conscience de la chance que nous avons de faire partie d'une nation extraordinaire, généreuse et solidaire.

Notre force réside dans notre unité et notre solidarité les uns envers les autres. C'est ce qui fait la force du Canada.

En cette fin d'année, nous sommes déterminés à rester animés par le même esprit et par les mêmes valeurs en 2026.

Bonne année, Canada. »

