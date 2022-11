LAC-MÉGANTIC, QC, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est pleinement engagé dans le projet de la voie de contournement et le tracé complet qui a été déterminé fera en sorte que les trains quittent définitivement le centre-ville de Lac-Mégantic. Il s'agit d'un projet important pour la communauté, le gouvernement du Canada et les familles des 47 victimes de cette tragédie. Le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement du Québec, la Ville de Lac-Mégantic, et les municipalités de Frontenac et de Nantes pour mener à bien ce projet de société.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, annonce qu'une entente de principe a été conclue aujourd'hui entre le gouvernement du Canada et la Ville de Lac-Mégantic pour l'acquisition de parcelles de terrains appartenant à la Ville. Ces parcelles sont requises pour la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic.

Cette entente de principe permettra aux deux parties de préparer l'acte de vente.

« Avec cette entente de principe, nous avons franchi une nouvelle étape vers la concrétisation de cette voie de contournement ferroviaire qui fera en sorte que la voie ferrée actuelle quittera définitivement le centre-ville de Lac-Mégantic. Nous poursuivrons le processus requis au cours des prochains mois afin de finaliser l'achat des parcelles de terrain. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

