OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés noires canadiennes partout au pays au moyen de mesures fondées sur la promotion de l'équité et de la diversité, et de la prise de mesures positives pour assurer l'inclusion sociale afin de lutter contre le racisme anti-Noir et le racisme systémique sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé que le gouvernement a choisi la Fondation pour les communautés noires, avec laquelle il entreprendra des négociations pour l'administration du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, d'une valeur de 200 millions de dollars. La Fondation pour les communautés noires est une organisation nationale dirigée par les Noirs et axée sur les services aux Noirs, qui a présenté une proposition montrant qu'elle a établi de solides partenariats et reçoit un appui important des communautés noires du Canada.

Les investissements de base comme le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs fourniront le financement durable à long terme et les ressources stables aux organisations dirigées par des Noirs dont elles ont besoin pour mieux servir les communautés noires du Canada. Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, qui sont axés sur les Noirs et les services aux Noirs, jouent un rôle clé dans la lutte du gouvernement du Canada contre le racisme visant les Noirs et les iniquités à l'échelle du pays.

« Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement reconnaît les obstacles systémiques auxquels les communautés noires canadiennes ont dû faire face et continuent de faire face. Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs offrira des mesures de soutien directes aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, qui sont axés sur les Noirs et les services aux Noirs, partout au pays, pour aider à lutter contre le racisme systémique contre les Noirs. Cette sélection est une étape importante vers la construction d'un Canada plus inclusif et plus équitable, où personne n'est laissé pour compte. »

- Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen

« Nous savons que les organisations dirigées par des Noirs sont l'épine dorsale des communautés qu'elles desservent. Allant des organismes sans but lucratif jusqu'aux organismes de bienfaisance, nos communautés sont plus fortes grâce à leur travail inlassable. Je suis heureuse de soutenir l'annonce d'aujourd'hui et j'ai hâte de voir les programmes incroyables qui prospéreront grâce au Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. »

- Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Aujourd'hui, notre gouvernement franchit une autre étape importante dans ses efforts pour soutenir le bien-être social et économique des communautés noires et d'ascendance africaine au Canada. Nous savons que les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, qui sont axés sur les Noirs et les services aux Noirs font un travail important sur le terrain pour les habitants des villes et villages de tout le pays, et ils ont besoin du soutien nécessaire pour les aider à aider les autres. »

- Arielle Kayabaga, députée de London West

« La Fondation pour les communautés noires (FPCN) est honorée d'entamer des négociations pour administrer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs par le gouvernement du Canada. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel d'investir dans les communautés noires pour créer un système plus équitable et briser les barrières qui ont défié les communautés noires au Canada pendant des générations. Nous nous engageons à faire en sorte que cet investissement profite directement aux Canadiens noirs de tout le pays et permette un changement transformationnel dirigé par la communauté. Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec des organisations dirigées par des Noirs pour faire avancer les projets grâce au Fonds et améliorer les résultats économiques et sociaux pour les communautés noires. »

- Gladys Ahovi, présidente et directrice générale, Fondation pour les communautés noires

Afin de souligner la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à accorder jusqu'à 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds vise à appuyer les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, qui sont axés sur les Noirs et les services aux Noirs, les organisations offrant de services aux communautés noires du Canada , de même que les initiatives sociales connexes.

, de même que les initiatives sociales connexes. Dans le cadre du Fonds de dotation, à la suite des négociations et de la signature d'une entente de contribution, Emploi et Développement social Canada accordera à la Fondation pour les communautés noires un montant de 199 476 227 $ en contributions directes, sur plusieurs années.

accordera à la Fondation pour les communautés noires un montant de 199 476 227 $ en contributions directes, sur plusieurs années. Avant de lancer l'appel de propositions, en octobre 2022, le gouvernement du Canada a tenu deux rondes de consultations approfondies, en 2021 et en 2022, avec des membres des communautés noires partout au Canada afin d'orienter la conception, l'administration et la mise en œuvre d'un processus de sélection ouvert et concurrentiel.

a tenu deux rondes de consultations approfondies, en en 2022, avec des membres des communautés noires partout au afin d'orienter la conception, l'administration et la mise en œuvre d'un processus de sélection ouvert et concurrentiel. Depuis 2019, le gouvernement a mis à disposition 175 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour soutenir les organisations qui promeuvent l'inclusion et célèbrent les contributions des communautés noires et d'ascendance africaine au Canada . Étant donné que la lutte contre le racisme au Canada est loin d'être terminée, dans le budget de 2022, le gouvernement a accordé 85 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer le lancement de la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et du Plan d'action de lutte contre la haine.

