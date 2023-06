Le projet soutiendra les familles qui ont subi, subissent ou risquent de subir de la violence.

SHEDIAC, NB, le 27 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 582 216 $ pour appuyer le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Ce financement sera destiné à la prestation et la mise à l'essai du programme Club des enfants et Habilitation pour maman dans des collectivités rurales et des communautés de nouveaux arrivants dans les régions du sud-est du Nouveau-Brunswick et du Grand Fredericton.

Le programme soutiendra les enfants exposés à la violence familiale en les aidant à développer leurs capacités de réguler leurs émotions et en remettant en question les croyances au sujet de l'acceptabilité de la violence. Le programme habilitera aussi les mères en leur donnant des ressources et des outils pour soutenir leurs enfants et renforcer leurs propres compétences parentales.

La maltraitance des enfants et la violence familiale sont de graves problèmes de santé publique qui ont des effets profonds et durables. Ces problèmes touchent des familles de toutes les régions du Canada et comprennent de nombreuses formes de violence physique, sexuelle et psychologique ainsi que de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir tous les survivants de violence familiale et de violence fondée sur le genre, de même qu'à protéger la santé et la sécurité des personnes qui risquent d'en subir.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en vue de prévenir la violence familiale ainsi que la violence fondée sur le genre, de soutenir les survivants et de briser le cycle de la violence dans les familles et les collectivités d'un océan à l'autre.

« Chaque personne a le droit de vivre en sécurité et à l'abri de la violence familiale, mais ce n'est pas la réalité pour beaucoup de personnes au Canada. Le financement annoncé aujourd'hui au

Nouveau-Brunswick jouera un rôle essentiel pour aider les enfants qui ont subi ou qui sont à risque de subir de la violence familiale à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour atteindre la sécurité et la stabilité dans leurs vies, tout en renforçant des capacités socioaffectives essentielles. Cet investissement constitue une avancée importante, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre gouvernement continuera à prendre des mesures contre la violence familiale et la violence fondée sur le genre et à soutenir les personnes touchées. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour est une ressource critique pour les mères et les enfants aux prises avec des situations difficiles. En tant que gouvernement, nous continuerons d'appuyer leur travail et le travail d'organisations du même genre à travers le pays afin qu'ensemble, nous puissions mettre fin à la violence fondée sur le genre. »

L'honorable Dominic Leblanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les enfants qui ont été témoins de violence familiale subissent divers effets dévastateurs pour leur santé qui, si rien n'est fait, non seulement perdurent à l'âge adulte, mais perpétuent également le cycle intergénérationnel de la violence. Ce financement nous donne une occasion unique d'aider nos enfants les plus vulnérables des collectivités rurales francophones et des communautés de nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick par la prestation et l'évaluation du programme fondé sur des données probantes Club des enfants et Habilitation pour maman, qui aidera non seulement tant les enfants que leurs mères à guérir, mais contribuera aussi à guider l'élaboration des politiques et des programmes futurs dans nos collectivités. »

Kristal LeBlanc

Directrice générale, Centre Courage - Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Faits en bref

Un tiers des adultes canadiens déclarent avoir subi de mauvais traitements pendant leur enfance.

La violence familiale a des répercussions sur les relations futures et les générations futures : les enfants qui ont été maltraités, négligés ou exposés à la violence conjugale risquent de subir ou de commettre des actes de violence à l'âge adulte.

Selon l'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, les facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale ont augmenté. Les facteurs de risque comprennent la dépression, le stress parental et la consommation d'alcool. En outre, 5 % des Canadiens ont fait part d'inquiétudes concernant la violence dans leur foyer pendant la troisième vague de la pandémie, entre février et mai 2021.

Dans le cadre de la stratégie fédérale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe , le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars, et 44 millions de dollars par année pour les années suivantes. De plus, il a prévu dans le budget de 2022 un montant de 539,3 millions de dollars sur cinq ans (de 2022-2023 à 2026-2027) pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe . Lancé en novembre 2022 par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine, le plan d'action national établit un cadre visant à éliminer la violence fondée sur le genre au Canada .

, le gouvernement du a investi plus de 800 millions de dollars, et 44 millions de dollars par année pour les années suivantes. De plus, il a prévu dans le budget de 2022 un montant de 539,3 millions de dollars sur cinq ans (de 2022-2023 à 2026-2027) pour soutenir la mise en œuvre du . Lancé en novembre 2022 par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine, le plan d'action national établit un cadre visant à éliminer la violence fondée sur le genre au . L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit jusqu'à 10 millions de dollars par année de 2022-2023 à 2024- 2025, et jusqu'à 6,5 millions de dollars en 2025-2026, à l'appui de projets pour la prestation et la mise à l'essai d'interventions qui favorisent des relations sûres et préviennent la violence conjugale ainsi que la maltraitance des enfants et des aînés.

