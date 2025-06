KANANASKIS, AB, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney et le président Trump ont discuté des pressions commerciales actuelles et des priorités pour les travailleurs et les entreprises de chaque pays, et ont fait le point sur les principaux enjeux soulevés dans les négociations sur une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis.

À cette fin, les dirigeants ont convenu de poursuivre les négociations en vue d'un accord dans les 30 jours à venir.

Le premier ministre et le président ont mis en relief leur collaboration relativement à d'autres priorités communes soulevées dans le cadre du Sommet, comme les minéraux critiques, la contrebande d'armes et de stupéfiants, les drogues illégales et la sécurité des frontières. Les dirigeants ont également discuté des domaines de coopération possibles en matière de défense.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact régulier durant le Sommet des dirigeants du G7 et dans les semaines à venir, notamment lorsque les dirigeants de l'OTAN se réuniront la semaine prochaine.

