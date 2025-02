Développement économique Canada pour les régions du Québec investit plus de 1,5 M$ dans des projets qui contribueront à la croissance d'entreprises locales.

CHAMBORD, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions totalisant plus de 1,5 M$ pour soutenir quatre projets porteurs pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les bénéficiaires sont : Corporation du parc régional de Val-Jalbert, Réfrigération Nordic, RPA Technologie et Alimentation Nouvelle-Orléans.

Ces investissements de DEC contribueront à la croissance d'entreprises et d'organismes, que ce soit en les appuyant par l'acquisition de nouveaux équipements, en les outillant pour augmenter leur performance, ou encore pour favoriser leur rayonnement. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Soutenir l'essor des entreprises dans toutes les régions du pays est essentiel pour bâtir une économie forte et diversifiée. C'est avec cet objectif en tête que nous investissons dans des initiatives innovantes et prometteuses, comme celles appuyées par DEC aujourd'hui. Grâce à la synergie entre les entreprises locales, les partenaires économiques et les collectivités, nous favorisons un développement durable qui profite à tous. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle

« En appuyant les entrepreneurs et les organisations, le gouvernement du Canada donne à chaque région les outils nécessaires pour prospérer et s'adapter aux différents défis de notre économie. Les relations pérennes que DEC entretient avec les entreprises permettent de cibler des investissements qui renforceront la compétitivité des organismes et des PME de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

