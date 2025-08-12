CALGARY, AB, le 12 août 2025 /CNW/ - La saison des feux de forêt bat son plein dans une vaste partie du pays et les Canadiens en subissent les répercussions dévastatrices. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la population et à veiller à ce que nos capacités sur les plans de la résilience, de la prévention, de l'atténuation et du rétablissement soient les meilleures en la matière en contribuant à l'avancement des connaissances, de la science et de l'innovation au chapitre des feux de forêt.

Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire de l'honorable Tim Hodgson, a annoncé l'octroi de 45,7 millions de dollars à 30 projets à l'échelle du pays dans le cadre du programme Élaborer et mobiliser les connaissances fondamentales sur les feux de forêt de Ressources naturelles Canada.

Ces projets portent sur la réalisation de recherches axées sur la protection de la population canadienne contre la menace grandissante des feux de forêt, le renforcement des évaluations de risques liés aux feux de forêt et l'amélioration des pratiques d'atténuation des feux et de sylviculture d'adaptation. Nous aidons également les communautés autochtones à accéder aux outils dont elles ont besoin pour diriger des projets sur la préparation aux feux de forêt dans leurs milieux et soutenons des projets dirigés par des Autochtones en matière d'intendance du feu.

Alors que les Canadiens continuent de subir les effets des feux de forêt, qui gagnent en fréquence et en intensité, le gouvernement du Canada demeure déterminé à renforcer la résilience à ce chapitre en favorisant la collaboration, en épaulant les personnes en première ligne et en outillant les collectivités pour qu'elles soient bien renseignées et en sécurité.

Citations

« Face aux menaces constantes des feux de forêt, il est prioritaire d'assurer la sécurité et de protéger la santé et le bien-être économique des collectivités d'un bout à l'autre du Canada. Notre gouvernement multiplie les efforts pour renforcer la gestion des feux de forêt et réduire les risques au pays. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de nous préparer aux défis à venir en approfondissant les connaissances sur les feux de forêt, en accélérant l'élaboration de stratégies de gestion et d'atténuation des risques et en soutenant l'intendance autochtone du feu afin d'accroître notre résilience et de protéger les familles canadiennes et leurs maisons. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les feux de forêt gagnent en fréquence, en intensité et en gravité, et un nombre croissant de collectivités partout au pays en ressentent les effets directs. C'est pourquoi notre gouvernement redouble d'efforts pour renforcer la gestion et la réduction des risques liés aux feux de forêt d'un bout à l'autre du Canada. Grâce à cet investissement, nous comblons les lacunes sur le plan des connaissances, nous améliorons les évaluations des risques et nous soutenons les projets dirigés par des Autochtones qui visent à restaurer l'intendance autochtone du feu. Notre objectif : protéger la population canadienne. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les feux de forêt continuent de menacer des collectivités partout au pays, et nous nous concentrons à offrir le soutien nécessaire pour assurer la sécurité de la population. En tant que première ministre de la Résilience communautaire au Canada, j'accorde ce financement dans le cadre du plan plus vaste de notre nouveau gouvernement visant à renforcer la façon dont le pays se prépare aux catastrophes et y répond. Ce plan comprend l'approfondissement des connaissances sur les feux de forêt, l'amélioration de l'évaluation et de la réduction des risques, ainsi que le soutien aux initiatives autochtones visant à restaurer les pratiques culturelles liées au feu. Cet investissement aidera les collectivités à se préparer aux risques des feux de forêt et à protéger leurs habitations et leurs terres. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Quelques faits

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement de 11,7 millions de dollars destiné à la mise sur pied du Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada. Ce consortium met l'accent sur la réalisation des objectifs de la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, notamment en réunissant les gouvernements, les communautés autochtones, les experts et l'industrie pour promouvoir des mesures fondées sur la science et appuyer l'intendance autochtone, dans le but de renforcer la prévention, l'intervention et la résilience face aux feux de forêt.

sur les feux de forêt, notamment en réunissant les gouvernements, les communautés autochtones, les experts et l'industrie pour promouvoir des mesures fondées sur la science et appuyer l'intendance autochtone, dans le but de renforcer la prévention, l'intervention et la résilience face aux feux de forêt. Le programme Élaborer et mobiliser les connaissances fondamentales sur les feux de forêt investit plus de 41,7 millions de dollars en contributions pour 20 projets de recherche et de démonstration, ainsi que 3,9 millions de dollars par le truchement de la subvention Soutenir et mobiliser les connaissances autochtones sur les feux de forêt pour dix projets dirigés par des Autochtones.

Ce programme est financé dans le cadre de l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt de Ressources naturelles Canada, qui soutient des programmes et des activités visant à accroître la résilience du Canada aux feux de forêt et à réduire les risques d'incendie, en appui à la Stratégie nationale d'adaptation.

Consultez le site Les feux de forêt/Canada.ca pour obtenir la liste complète des aides fédérales destinées aux personnes touchées par les feux de forêt.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]