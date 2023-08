Le CTA bénéficiera d'une aide financière de plus de 850 000 $ de DEC afin de contribuer à la transition verte de l'économie du Québec.

SHERBROOKE, QC, le 16 août 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 852 641 $ au Centre de technologies avancées BRP de l'Université de Sherbrooke (CTA).

Cet appui de DEC permettra au CTA d'améliorer sa capacité de transfert technologique et d'augmenter la performance des entreprises dans le secteur de l'électrification des transports. Le CTA est un organisme à but non lucratif créé en 2006 avec la volonté d'allier l'agilité et l'efficacité du secteur industriel à la créativité et la vision du secteur académique. Il se spécialise en innovation véhiculaire pour le marché des véhicules spécialisés, dont les véhicules de sauvetage, les véhicules récréatifs, les avions électriques ou encore les rovers pour l'Agence spatiale canadienne. La contribution de DEC permettra à l'organisme d'acquérir des équipements spécialisés destinés à la recherche et au développement dans le domaine des technologies véhiculaires propres, notamment des logiciels pour le prototypage, un banc d'essai pour petits moteurs et une presse électronique.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Les entreprises jouent un rôle clé dans l'économie québécoise et la transition verte. Avec cet appui au CTA, notre gouvernement s'engage à soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'innovation qui contribueront à une économie plus verte pour les générations futures. En appuyant l'électrification des transports par le projet du CTA, nous soutenons une solution profitable aussi bien pour l'environnement que pour l'économie d'ici. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie le CTA pour un projet qui lui permettra d'augmenter la performance des entreprises dans le secteur de l'électrification des transports. Félicitations à toute l'équipe du CTA pour les efforts déployés qui contribuent à la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Vous êtes un exemple à suivre! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'équipe du CTA est honorée de cette reconnaissance concrète du gouvernement du Canada grâce à la contribution accordée par DEC. Nous sommes extrêmement stimulés par les défis que réservent les prochaines années dans une industrie en pleine transformation et qui évolue rapidement. Cette aide du gouvernement nous permettra de mieux répondre aux besoins des entreprises québécoises et canadiennes, tout en formant de la main-d'œuvre hautement qualifiée. »

Pascal Ranger, directeur général, CTA

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

