ST. JOHN'S, NL, le 14 août 2024 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité. Pour de nombreux aînés, entretenir des liens sociaux et demeurer actifs dans leur collectivité est très important pour préserver cette dignité. Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) finance des projets communautaires qui visent à résoudre les problèmes que peuvent vivre les aînés canadiens, notamment la solitude, la maltraitance et l'adaptation à un monde technologique en constante évolution.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés, Steven MacKinnon, a annoncé que la Seniors Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador Inc. (SeniorsNL) a été sélectionnée pour passer à la dernière étape du processus de demande dans le cadre de l'appel d'énoncés de projets pancanadiens du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le ministre a fait cette annonce avec des représentants de la SeniorsNL lorsqu'il a visité la maison de retraite Chancellor Park à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le volet pancanadien du PNHA finance des projets pluriannuels qui s'appuient sur des approches novatrices pour aborder les problèmes importants auxquels se heurtent les aînés vulnérables, par exemple les obstacles à l'inclusion sociale.

Dans le cadre de son projet, la SeniorsNL propose de travailler avec des organismes locaux de St. John's pour mieux renseigner les gens au sujet des ressources offertes et élaborer une approche plus intégrée pour diriger les aînés vulnérables vers les systèmes de soutien offerts dans leur collectivité.

Le plus récent appel d'énoncés de projets pancanadiens, qui a été lancé en octobre 2023, compte deux étapes. À la première étape, les organismes intéressés ont présenté un énoncé de projet de plan d'impact collectif axé sur l'inclusion sociale des aînés vulnérables. Les organismes dont l'énoncé de projet a été retenu ont maintenant été invités à présenter une proposition de projet complète pour cette deuxième et dernière étape.

Les organismes sélectionnés recevront de 1 à 5 millions de dollars en financement pour des projets d'une durée de quatre à cinq ans qui ont une incidence importante sur la collectivité grâce à l'adoption d'approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale et améliorer la qualité de vie des aînés vulnérables.

Depuis sa création en 2004, le PNHA a financé plus de 39 000 projets locaux et nationaux dans des centaines de collectivités partout au Canada, investissant ainsi un total de plus de 850 millions de dollars dans les organismes locaux au service des aînés.

Citations

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés aide les aînés à entretenir des liens et à rester actifs dans leur collectivité. Le succès de ce programme réside dans le fait qu'il soutient des organismes locaux qui comprennent les besoins de leurs aînés. C'est en soutenant ces organismes que nous aidons les aînés canadiens à vieillir dans la dignité. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon

« Les aînés de St. John's-Est méritent de vivre leur âge d'or selon leurs propres conditions et dans leur collectivité. Ils méritent de maintenir leurs liens avec leurs amis et leurs voisins. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés les aide à y parvenir. »

- La députée de St. John's-Est, Joanne Thompson

« SeniorsNL se consacre à l'amélioration de la santé, du bien-être, de l'autonomie et de la qualité de vie des aînés, des membres de leur famille, des personnes qui leur prodiguent des soins, des familles et des collectivités. Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour passer à l'étape finale du processus d'application et extrêmement reconnaissants envers le gouvernement, dont le soutien et l'engagement sont indéfectibles. SeniorsNL propose de mener, à l'échelle provinciale, une initiative collective essentielle qui améliorera la vie des aînés vulnérables. Elle donnera également lieu à des possibilités de faire participer les aînés qui sont autonomes et dynamiques en leur confiant la responsabilité de fournir une orientation et du soutien à leurs pairs. De concert avec nos partenaires, nous bâtirons une communauté plus forte et plus inclusive où tous les aînés pourront vivre dans la dignité, tisser des liens et se sentir utiles. »

- La directrice générale de SeniorsNL, Kimberly Leonard

Faits en bref

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des organismes qui veillent à ce que les aînés puissent profiter d'une bonne qualité de vie dans leur collectivité et contribuer à cette qualité de vie.

Le volet pancanadien du PNHA finance des projets pluriannuels qui s'appuient sur des approches collaboratives et novatrices pour renforcer les capacités communautaires et accroître l'inclusion sociale des aînés.

Le plus récent appel d'énoncés de projets pancanadiens du PNHA s'est déroulé du 4 octobre au 15 novembre 2023. Cet appel ciblait les projets visant à accroître l'inclusion sociale des aînés vulnérables grâce à des approches collaboratives et novatrices.

Au total, plus de 57 millions de dollars ont été versés pour les plans et projets pancanadiens d'impact collectif qui ont été retenus dans le cadre de l'appel d'énoncés de projet de 2018-2019 du programme. La plupart de ces projets prendront fin à l'automne 2024.

