L'événement montréalais obtient une aide financière de plus de 440 000 $ de DEC.

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga‒Rosemont-Est et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), a annoncé hier, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 442 098 $ au Festival M.A.D. Cet appui de DEC permettra à l'organisation de promouvoir ses activités et d'attirer des festivaliers pour les années 2025 et 2026 du festival.

Depuis sa création par le M.A.D. Collectif il y a 25 ans, le Festival M.A.D. est devenu une vitrine incontournable pour les talents émergents et établis dans les domaines de la mode, du design et des arts performatifs. Il attire chaque année des milliers de festivaliers, des créateurs, des influenceurs et des professionnels de l'industrie. Le soutien de DEC permettra le déploiement d'une stratégie de commercialisation à l'international ainsi que le développement de produits pour 2025 et 2026.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Le Festival M.A.D. est un événement d'envergure pour notre métropole. C'est pourquoi notre gouvernement annonce aujourd'hui un appui important pour lui permettre d'attirer des festivaliers de tous horizons et d'offrir au public une expérience renouvelée. En appuyant des festivals comme celui-ci, DEC contribue à faire de Montréal une vitrine culturelle incontournable et un moteur économique pour tout le Québec. Bravo à toute l'équipe! »

Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga-Rosemont-Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme).

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le Festival M.A.D., un événement annuel phare qui incarne l'audace, la créativité et le dynamisme de Montréal. Les entreprises et les entrepreneurs participant au festival contribuent à créer des retombées économiques importantes au Québec et partout au pays. Le soutien annoncé aujourd'hui au Festival M.A.D. reflète l'engagement de notre gouvernement envers les projets qui renforcent le rayonnement culturel et économique de notre métropole. Bon 25e anniversaire et bon festival à toutes et tous! »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis sa fondation, le Festival M.A.D. innove et se démarque avec ses expériences et sa programmation inédites au profit de tout un écosystème de créateurs et d'entreprises créatives. L'appui du DEC agira comme un véritable levier pour la poursuite de notre mission et l'atteinte de nos objectifs, tant ici qu'à l'international. »

Jean-François Daviau, président et fondateur de M.A.D. Collectif

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

