BURNABY, BC, le 8 avril 2021 /CNW/ - Si la pandémie a durement frappé tout le monde, les aînés en ont encore davantage souffert. Ils ont aidé à bâtir ce pays que nous aimons et connaissons, aussi le gouvernement du Canada est-il déterminé à réduire leur isolement social.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, a participé à un événement virtuel avec United Way of the Lower Mainland (UWLM) pour le lancement officiel de Vieillissement sain CORE (Collaborative Online Resources and Education), et l'annonce d'un financement de 250 000 dollars du gouvernement du Canada. Ce portail de ressources en ligne aidera les organismes à accéder aux ressources, à communiquer, à coordonner, à collaborer et à apprendre les uns des autres pour mieux servir les aînés.

Les portails de ressources CORE en Colombie-Britanique et en Alberta ont démontré leur efficacité à relier et à renforcer le réseau croissant d'employés et de bénévoles engagés dans des programmes et des services non médicaux visant à soutenir la vie autonome des résidents aînés. L'UWLM utilise cet investissement fédéral pour étendre le programme Healthy Aging CORE, renforçant ainsi le soutien au vieillissement sain des aînés partout au pays.

Ce financement a été versé dans le cadre du volet pancanadien du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des projets qui améliorent le bien-être et la qualité de vie des Canadiens aînés.

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que les aînés aient le soutien et les services dont ils ont besoin, tout en restant en sécurité. Nous sommes de fiers de ce partenariat avec United Way of the Lower Mainland pour mieux soutenir les organismes communautaires qui oeuvrent auprès des aînés partout au Canada en les aidant dans l'amélioration des soutiens locaux qui sont si essentiels à leur qualité de vie. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« Je suis très enthousiaste à l'idée du lancement de CORE Canada, parce que je sais que cette plateforme unique de partage de connaissances peut rassembler à l'échelon national le réseau grandissant d'employés, de bénévoles, de chercheurs et d'organismes qui travaillent pour soutenir et favoriser l'autonomie des Canadiens aînés. Nous avons créé cette plateforme et nous l'utilisons en Colombie-Britannique depuis plusieurs années, et le secteur des services communautaires aux aînés est très heureux de la manière dont Healthy Aging CORE B.C. les aident à demeurer en contact, à échanger de l'information et à collaborer, tout en appuyant le vieillissement chez soi dans la communauté. »

- Kahir Lalji, United Way of the Lower Mainland

CORE a débuté en tant que portail de ressources en Comlonbie-Britannique grâce à du financement de la province et de United Way, auquel s'est ajouté un financement du gouvernement du Canada .





. Les aînés qui vivent isolés ont davantage recours aux hôpitaux et aux médicaments, tombent plus souvent et intègrent plus tôt les résidences pour personnes âgées.





Les aînés sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, il y aura 9,6 millions d'aînés au pays, ce qui représente près du quart de la population canadienne.





. D'ici 2037, il y aura 9,6 millions d'aînés au pays, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Le volet pancanadien du PNHA finance des projets novateurs qui ont d'importantes répercussions dans les communautés et des initiatives qui répondent aux besoins complexes des aînés.

