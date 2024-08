L'entreprise de Carleton-sur-Mer obtient une aide financière de 600 000 $ de DEC.

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 600 000 $ à Gestion Alter-Direct international. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance tout en améliorant sa productivité.

Gestion Alter-Direct exploite Brûlerie du Quai, une entreprise spécialisée dans la torréfaction et la vente de café de qualité supérieure, ainsi que Chaleur B Chocolat et Bassan Chocolat, qui œuvrent dans la fabrication de chocolat. L'aide financière de DEC a permis à la PME de construire un nouveau bâtiment et d'y installer de l'équipement, dont une nouvelle chaîne de production automatisée 4.0 pour le chocolat. L'entreprise, membre de Gaspésie gourmande, a remporté plusieurs prix pour la qualité de ses divers produits à base de chocolat. Deux nouveaux emplois créés dans la foulée du présent projet s'ajoutent aux 40 emplois actuels au sein de l'entreprise.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« En investissant dans le projet d'acquisition d'équipement automatisé de Gestion Alter-Direct international, nous demeurons fidèles à nos engagements et nous aidons les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. Cette dynamique PME de chez nous pourra poursuivre sa croissance et faire découvrir ses délicieux cafés et chocolats à une nouvelle clientèle, et c'est toute notre belle région qui en profitera! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. C'est pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet de Gestion Alter-Direct international. Grâce à notre financement, nous nous assurons de créer de bons emplois, tout en soutenant une entreprise reconnue pour la qualité de ses produits. Son apport à la vitalité économique de Carleton-sur-Mer et de toute la Gaspésie est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de son projet rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La concrétisation du rêve de s'approprier la transformation du chocolat ici au lieu de laisser ça dans les mains des entreprises européennes nécessitait des partenaires de confiance. Il ne pousse pas plus de cacao ici qu'en Belgique alors on peut être fier de faire le meilleur chocolat au lait au monde. Merci à l'équipe de DEC pour son soutien dans le projet et son ouverture dans notre développement. »

Dany Marquis, président-directeur général, Gestion Alter-Direct international

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

