Près de 800 000 dollars de DEC et de Patrimoine canadien permettront d'appuyer le projet d'offre festivalière des Fêtes de la Nouvelle‑France, ainsi que son optimisation et sa commercialisation.

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec et Patrimoine canadien

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 797 200 dollars à la Corporation des Fêtes historiques de Québec, un organisme à but non lucratif (OBNL) en charge de l'organisation des Fêtes de la Nouvelle-France (FNF), l'un des plus importants événements à caractère historique en Amérique du Nord.

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean‑Yves Duclos, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St-Onge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces appuis visent à ce que les FNF travaillent à se maintenir et à croître dans le temps. Pour les années 2023 à 2025, l'accent est mis sur l'élaboration d'un nouveau cadre stratégique pour leur commercialisation et leurs activités. Un plan de promotion vise l'attraction d'une clientèle plus jeune et divers nouveaux éléments immersifs et ludiques seront mis de l'avant : village festif avec spectacles et animations historiques, chasse au trésor, cabaret nocturne et diverses activités éphémères sous forme de contes, d'une tablée du Roy et d'un souper découverte des Premières Nations. Les FNF reconnaissent le rôle important joué par les nations autochtones dans l'histoire. À cet égard, chaque année une place leur sera tout spécialement réservée au sein de la programmation de l'événement.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde des contributions qui se détaillent comme suit :

Une contribution non remboursable de DEC totalisant 750 000 dollars pour les éditions 2023 à 2025 est accordée en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Cette aide financière permettra aux FNF de commercialiser et d'optimiser leur offre en appuyant, entre autres, les ressources humaines affectées aux deux volets du projet, l'organisation d'événements promotionnels, la présence numérique et le déploiement de nouveaux produits.

pour les éditions 2023 à 2025 est accordée en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Cette aide financière permettra aux FNF de commercialiser et d'optimiser leur offre en appuyant, entre autres, les ressources humaines affectées aux deux volets du projet, l'organisation d'événements promotionnels, la présence numérique et le déploiement de nouveaux produits. Une subvention de 47 200 dollars a été accordée par Patrimoine canadien pour 2023, en vertu du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP). Cet investissement appuie la participation d'artistes locaux à la programmation du festival, qui inclut des spectacles de musique et de danse, des démonstrations historiques et des pièces de théâtre.

Citations

« Les organisations touristiques sont au cœur du développement des collectivités et elles font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à croître et à bonifier leur offre, et je suis donc ravi du soutien accordé par DEC à la Corporation des Fêtes historiques de Québec. Son apport à la vitalité économique et culturelle de Québec grâce aux Fêtes de la Nouvelle-France est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées des Fêtes rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les Fêtes de la Nouvelle-France permettent à des milliers de visiteurs de découvrir ou de retrouver notre riche patrimoine historique au travers des expériences culturelles uniques. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe à la Corporation des Fêtes historiques de Québec pour cette 26e édition, et je me réjouis de voir autant d'artistes et de bénévoles se mobiliser pour faire rayonner nos histoires et notre culture. Bonnes Fêtes de la Nouvelle-France! »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien

« Une fois de plus, le Vieux-Québec célébrera ses racines à l'occasion des Fêtes de la Nouvelle‑France TD. En effet, jusqu'au 6 août, on invite les festivaliers à venir s'éclater au cœur de notre histoire avec une foule d'activités qui leur feront découvrir notre passé à travers des arts et des modes d'expression moderne comme un balado, de l'impro, des spectacles et notre très populaire Chasse au trésor. Toute notre équipe tient à remercier du fond du cœur DEC et Patrimoine canadien pour leur indispensable et précieux soutien. »

Jean-Philippe Royer, président du conseil d'administration des Fêtes de la Nouvelle‑France TD

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Patrimoine canadien et ses organismes du portefeuille jouent un rôle vital dans la vie culturelle, civique et économique des Canadiens. Le ministère appuie la culture, les arts, le patrimoine, les langues officielles, la participation citoyenne ainsi que les initiatives liées aux langues et à la culture autochtones, à la jeunesse et aux sports.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Restez branchés

DEC sur les réseaux sociaux :

PCH sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Sources, Kimberly Luce, Conseillère pour le Québec, Cabinet de la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 418-576-0934, [email protected] ; Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Information, Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]