LA HAYE, Pays-Bas, le 24 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

Les premiers ministres ont discuté de l'approfondissement des liens économiques et de sécurité entre leurs pays. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer l'OTAN et la défense maritime dans l'Atlantique Nord et les régions de l'Arctique. Ils ont également discuté du renforcement de la coopération dans le domaine de l'approvisionnement en matière de défense.

Les dirigeants ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine et ont convenu qu'il était impératif d'y instaurer une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Kristersson ont convenu de rester en contact étroit.

