LA HAYE, Pays-Bas, le 24 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a été reçu en audience par Leurs Majestés le roi Willem-Alexander et la reine Máxima des Pays-Bas, avant sa participation au Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

Le premier ministre a remercié Leurs Majestés pour leur hospitalité. Le premier ministre et Leurs Majestés ont évoqué l'amitié durable entre le Canada et les Pays-Bas, qui est ancrée dans une histoire commune, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est renforcée au fil de décennies de partenariat.

Le premier ministre Carney et Leurs Majestés ont parlé d'accroître la coopération, le libre-échange et l'innovation entre les deux nations.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]