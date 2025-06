LA HAYE, Pays-Bas, le 24 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

S'appuyant sur les liens déjà solides qui unissent les deux pays, le premier ministre et le président ont discuté du resserrement du partenariat entre le Canada et la Lettonie, en mettant l'accent sur l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les domaines de la défense et de l'énergie.

Ils ont réaffirmé leur engagement commun à l'égard de la sécurité régionale et souligné l'importance de voir s'instaurer une paix juste et durable en Ukraine. Ils ont aussi discuté de la nécessité d'accroître les pressions exercées sur la Russie, y compris au moyen de sanctions.

Le premier ministre Carney a réitéré l'attachement du Canada à la sécurité euro‑atlantique, comme en témoigne le commandement canadien de la Brigade multinationale de l'OTAN en Lettonie. Il a remercié le président pour l'accueil exemplaire que réserve la Lettonie aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui prennent part à l'opération REASSURANCE. Cette dernière mobilise environ 2 000 membres du personnel, ce qui en fait le plus important déploiement des FAC à l'étranger.

Le premier ministre a également présenté le plan du Canada visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les FAC, en soulignant que ce plan prévoit l'atteinte de la cible de 2 % de l'OTAN dès cette année ainsi qu'une accélération des dépenses militaires au cours des prochaines années.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

