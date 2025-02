Le festival montréalais obtient une aide financière de 375 000 $ de DEC.

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les festivals et les événements culturels contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Patricia Lattanzio, députée de Saint‍-‍Léonard‒Saint‍-‍Michel a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, le renouvellement du soutien du gouvernement du Canada à Montréal en Lumière avec une contribution non remboursable de 375 000 $ pour 2025.

Montréal en Lumière est un événement qui incarne parfaitement l'offre festivalière unique de Montréal. Afin d'assurer le rayonnement de ce rendez‍-‍vous hivernal, DEC appuie les organisateurs dans leurs efforts de commercialisation et de promotion dans l'objectif d'attirer davantage de visiteurs et d'ainsi générer d'importantes retombées économiques profitant à l'ensemble des Montréalais. La contribution de 375 000 $ annoncée aujourd'hui pour 2025 s'ajoute à la contribution de 1 125 000 $ annoncée en 2022 pour les années 2022, 2023 et 2024 du festival.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Une des priorités de notre gouvernement est de soutenir le tourisme à Montréal et partout au Québec afin que les visiteurs du monde entier puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que nous avons à offrir. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer Montréal en Lumière, un rendez‍-‍vous rassembleur et festif qui fait vibrer la métropole au cœur de l'hiver. »

Patricia Lattanzio, députée de Saint-‍‍Léonard-Saint‍-‍Michel et présidente du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

« En mettant les expériences hivernales au cœur des activités du festival, Montréal en Lumière offre aux touristes une occasion unique de découvrir le tissu culturel québécois et d'en expérimenter la nordicité. Le renouvellement de notre soutien pour cette 26e édition permet aux organisateurs de continuer de proposer un éventail d'activités des plus intéressantes permettant de générer des retombées économiques. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

