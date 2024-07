L'organisme Fierté Montréal obtient une aide financière de 113 750 $ de DEC.

Soutenir une économie plus inclusive, durable et concurrentielle contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 113 750 $ à Fierté Montréal. Cet appui de DEC a permis à l'organisme de développer et de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation internationale visant à faire rayonner l'édition 2024 du Festival Fierté Montréal.

Fierté Montréal amplifie depuis 2007 les voix des communautés 2ELGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. La promotion à l'étranger du festival permet de contribuer à sa notoriété internationale et de développer le tourisme en plus de stimuler la diversité sociale et culturelle des Montréalais et des Québécois dans un contexte d'intersectionnalité et de création de liens durables.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Le soutien annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement renouvelé envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens. La contribution financière de DEC accordée à Fierté Montréal constitue une excellente nouvelle pour la région du Grand Montréal et son attractivité! Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans les expériences touristiques, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les festivals montréalais sont une vitrine sur la vitalité artistique, la créativité et la diversité de notre ville. Le Festival Fierté Montréal se distingue en contribuant non seulement au développement économique de la région métropolitaine avec des dizaines de millions de dollars en dépenses touristiques, mais aussi à son développement social. De partout à travers le monde, chaque année, des dizaines de milliers de touristes se joignent à nous afin de célébrer la créativité et la résilience des communautés 2ELGBTQI+. L'appui constant fourni par DEC nous permet d'assurer cette rencontre entre les communautés d'ici et d'ailleurs, ingrédient déterminant quant à la protection, au maintien et à l'avancement des droits de la personne. »

Simon Gamache, directeur général, Fierté Montréal

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

