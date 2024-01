L'organisme de la Gaspésie obtient des aides financières totalisant plus de 3,5 M$ de DEC.

GASPÉ, QC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‑de-la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'attribution de contributions non remboursables totalisant 3 525 000 $ à Nergica, un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Nergica est un centre de recherche appliquée qui stimule l'innovation et le transfert technologique d'énergies renouvelables pour en accélérer le développement et l'adoption. C'est avec des activités de développement, d'optimisation et d'accompagnement dans les secteurs de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et des solutions hybrides aux entreprises et aux collectivités qu'il démontre son expertise : la recherche de solutions favorisant l'intégration des énergies renouvelables. Ses infrastructures de recherche de grandeur nature uniques et situées en climat froid et en terrain complexe représentent l'une de ses grandes forces.

DEC appuiera Nergica à hauteur de 3 M$ sur trois ans pour l'aider à améliorer la capacité d'innovation des entreprises et à mettre en place une structure du réseau de la grappe industrielle de l'énergie éolienne. Cette aide permettra également à l'organisme de maintenir son offre de service et de continuer à accompagner les entreprises de la filière éolienne québécoise en matière de développement et d'innovation.

Le CCTT bénéficiera également d'une contribution de 525 000 $ de DEC pour permettre à Nergica de développer, structurer et soutenir l'innovation dans la filière de l'énergie solaire photovoltaïque. L'aide porte principalement sur les salaires des ressources affectées à l'accompagnement technique et à l'innovation et sur les honoraires liés au développement des affaires et aux communications du projet.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Aider les entreprises à innover pour qu'elles puissent développer et adopter des énergies plus propres est une priorité de notre plan de relance économique. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à Nergica, un organisme dont les projets permettent d'accélérer la transition verte des entreprises et d'augmenter leur capacité à innover dans ce domaine, ce qui contribuera à une croissance économique plus propre de la région de la Gaspésie, du Québec et du Canada. En misant sur des projets novateurs comme ceux de Nergica et en valorisant l'adoption de procédés énergétiques durables, nous investissons dans le mieux‑être des générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‑de-la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'innovation technologique est au cœur des solutions pour la lutte aux changements climatiques, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer Nergica à travers DEC aujourd'hui. Grâce à cet appui, Nergica continuera de soutenir le développement des entreprises et des collectivités en matière d'énergies renouvelables, leur permettant ainsi de demeurer compétitives, tout en bénéficiant à toute la région de la Gaspésie et à l'économie du Québec et du Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le succès de la transition énergétique et d'un approvisionnement suffisant en énergies renouvelables est grandement tributaire des activités de recherche et d'innovation dans ce domaine. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Nergica reçoit aujourd'hui ces fonds, qui lui permettront de poursuivre son accompagnement aux entreprises des filières éolienne et solaire dans le développement de projets innovants. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada de financer ces deux projets par le biais du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. »

Frédéric Côté, directeur général, Nergica

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

