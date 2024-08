L'organisme sherbrookois obtient une aide financière de plus de 222 000 $ de DEC.

Soutenir la croissance des entreprises et des organismes contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 222 200 $ à Croquarium.

L'appui de DEC contribuera au développement et la mise en place de la Maison Croquarium, un projet d'économie collective qui vise l'aménagement durable d'espaces collectifs nourriciers (espace ateliers, cuisine de transformation, toit vert, serre et jardins éducatifs) à Sherbrooke.

Mis sur pied en 2005, Croquarium est un organisme à but non lucratif (OBNL) d'économie sociale qui a pour mission de contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes par le jardinage éducatif et l'éducation sensorielle au goût. La création de la Maison Croquarium permettra de poursuivre la mission éducative de l'organisme et de soutenir les petites entreprises dans la transformation agroalimentaire et leur capacité de commercialisation.

Ce projet novateur d'économie sociale consiste entre autres à rénover une ancienne cuisine et à acquérir les équipements requis pour la cuisine de transformation. À terme, ce projet permettra à Croquarium d'appuyer les petites entreprises de transformation agroalimentaire qui pourront améliorer leur performance et leur compétitivité en ayant à leur disposition des équipements de calibre commercial et un milieu de transformation répondant aux exigences gouvernementales.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'économie sociale contribue de façon importante à la vitalité des régions du Québec. En aidant les organismes comme Croquarium à s'outiller adéquatement pour prospérer, nous contribuons à stimuler les économies locales. L'appui à l'économie sociale est une priorité pour DEC et pour moi-même comme ministre. Je suis ravie du soutien de DEC à ce projet dont les retombées rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La Maison Croquarium permettra d'accompagner les petites entreprises agroalimentaires, tout en poursuivant sa mission d'éducation auprès des jeunes. C'est une excellente nouvelle pour Sherbrooke, mais aussi pour tous les Cantons‑de‑l'Est! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'important soutien financier de DEC dans la réalisation de la cuisine de transformation de la Maison Croquarium constitue un levier important pour ce projet structurant dans notre communauté. Déjà, de nombreux producteurs et transformateurs alimentaires de la région attendent avec impatience l'ouverture de notre cuisine afin de pouvoir amorcer ou poursuivre leur noble mission de nous nourrir avec des aliments aux saveurs d'ici! »

Martine David, fondatrice et conseillère au développement stratégique de Croquarium

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

