Le gouvernement du Canada appuie Cintech agroalimentaire dans son projet de transformation alimentaire

L'organisme de Saint-Hyacinthe bénéficiera d'une aide financière de 1 M$ de DEC afin d'accélérer le virage vert et le développement durable dans les régions du Québec.

SAINT-HYACINTHE, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les organismes d'appui aux entreprises ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Ils cherchent à innover pour les aider à devenir plus compétitives et à croître dans un monde plus vert.

C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 1 M$ à Cintech agroalimentaire.

Grâce à cette aide de DEC, l'organisme a pu acquérir et installer des équipements technologiques permettant de développer et de transformer de nouvelles sources d'aliments riches en protéines végétales et de soutenir l'industrie dans la production de nouveaux produits finis à valeur ajoutée. L'aide de DEC porte sur l'ensemble des coûts d'acquisition et d'installation de ces équipements, notamment un extrudeur à double vis et un atomiseur.

Acteur d'importance de son industrie, Cintech agroalimentaire est un centre d'innovation et de recherche appliquée affilié au Cégep de Saint‑Hyacinthe qui cherche à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, plus généralement de la société, en matière d'alimentation et aux besoins technologiques de l'industrie pour accélérer son développement. Grâce à ses projets novateurs, Cintech agroalimentaire appuie le développement des entreprises de transformation agroalimentaire depuis 1986.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Nous devons aider les PME à prendre le virage vert pour qu'elles puissent se tailler une place de choix dans l'économie de demain. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des organismes comme Cintech agroalimentaire, dont le projet d'accompagnement des entreprises les aidera à réduire leur empreinte environnementale, à augmenter leur compétitivité et à innover grâce à des technologies propres. Je tiens à souligner les efforts de cet organisme qui contribue à la mise en place d'une économie durable. Félicitations! »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises qui désirent être plus respectueuses de l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada appuie Cintech agroalimentaire dans ce projet qui vise à réduire l'empreinte environnementale des entreprises. Toute l'équipe de Cintech agroalimentaire peut être fière de ce projet d'acquisition d'équipement numérique et d'accompagnement dans le domaine de la transformation de produits alimentaires qui contribue à la construction d'un avenir meilleur pour les prochaines générations. Voilà un bel exemple à suivre! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Cette aide financière de 1 M$, qui s'ajoute aux 3,84 M$ octroyés par DEC dans les deux dernières années, est non négligeable pour l'industrie agroalimentaire. Cette contribution significative de DEC, additionnée à un investissement total de 1,96 M$ de Cintech, nous permet de répondre aux besoins industriels des entreprises agroalimentaires souhaitant avoir accès à des technologies de pointe. D'ailleurs, notre récente installation dans un bâtiment plus grand et moderne nous permet de bonifier l'accessibilité à notre parc technologique et nos experts qui jouent un rôle fondamental dans notre nouvelle offre au marché. »

Jean Lacroix, président-directeur général, Cintech agroalimentaire

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

La contribution financière annoncée aujourd'hui a été consentie en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

