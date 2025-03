DEC accorde près de 4,5 millions de dollars pour des projets qui contribueront au démarrage, à la croissance et au rayonnement d'organisations de la région métropolitaine.

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises et l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. Montréal compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques et résilients dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique fort.

C'est pourquoi l'honorable Marc Miller, député de Ville‍-‍Marie-Le Sud‍-‍Ouest-Île‍-‍des‍-‍Sœurs et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des aides financières de DEC totalisant 4 379 239 dollars pour soutenir 12 projets porteurs pour Montréal.

Les bénéficiaires sont : le Centre de commerce mondial de Montréal, Maxa AI, Glycovax Pharma, SuccessFinder, Axya, DeepSight Réalité Augmentée, Quantolio Financial Technologies, Les Entreprises Aeponyx, Flexter, Géodar, IA Into et Tokidos.

Ces investissements de DEC contribueront au démarrage et à la croissance des entreprises soit par l'acquisition de nouveaux équipements soit par le développement de stratégies de commercialisation à l'international, et à appuyer des organismes qui contribuent à renforcer l'attractivité de Montréal ou le rayonnement de nos organisations dans divers marchés. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Le soutien annoncé aujourd'hui témoigne de notre volonté et de notre engagement renouvelé envers les entreprises et les organismes de Montréal. Je suis ravi que DEC mise sur ces projets porteurs d'avenir pour notre communauté. Je suis convaincu que leur succès contribuera de façon importante au développement et à la croissance de la région, en plus de favoriser une économie plus forte, plus résiliente et plus verte pour tous. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville‍-‍Marie-Le Sud‍-‍Ouest-Île‍-‍des‍-‍Sœurs et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les organisations vers l'économie de demain en les aidant à saisir des occasions d'affaires et de développement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en appuyant ces 12 organisations de Montréal pour qu'elles puissent concrétiser des projets porteurs qui seront bénéfiques pour la région métropolitaine. En misant sur la croissance, nous permettons de renforcer l'économie par l'innovation et la diversification des activités. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Fait en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]