OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le développement des relations du Canada dans le domaine du transport aérien favorise la diversification des échanges commerciaux, renforce les chaînes d'approvisionnement, stimule le tourisme et contribue à alimenter la croissance économique du pays.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui une augmentation progressive du nombre de vols directs autorisés entre le Canada et la Chine. Dans la foulée de la visite du premier ministre Mark Carney à Beijing plus tôt cette année, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la Feuille de route entre le Canada et la Chine pour la coopération économique et commerciale et contribue au resserrement des relations économiques du Canada avec la Chine.

Les compagnies aériennes canadiennes et chinoises sont désormais autorisées à :

augmenter progressivement le nombre de vols directs mixtes passagers-cargo;

effectuer jusqu'à 20 vols tout-cargo par semaine;

accorder un accès réciproque à tous les points dans chaque pays.

Citations

« L'augmentation du nombre de vols de passagers et de transport de marchandises entre le Canada et la Chine constitue une avancée très positive vers la réalisation de nos objectifs de diversification commerciale, et nous permet aussi de renforcer les liens étroits qui unissent nos nations. Nous offrons aux voyageuses et voyageurs canadiens plus de choix et une plus grande commodité, tout en élargissant nos relations commerciales avec la Chine. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le développement des liaisons aériennes directes avec la Chine renforce les corridors commerciaux dont dépendent chaque jour les exportateurs canadiens pour accéder aux marchés mondiaux. L'annonce d'aujourd'hui favorise la diversification des échanges commerciaux, aide les entreprises canadiennes à acheminer leurs marchandises plus efficacement et fait progresser l'objectif du Canada d'augmenter ses exportations vers la Chine de 50 %, tout en contribuant à la croissance économique à long terme ici, chez nous. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

Faits en bref

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada en termes de volume de marchandises, avec des échanges bilatéraux s'étant chiffrés à 124,8 milliards de dollars en 2025.

Les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine ont totalisé 34,1 milliards de dollars, tandis que les importations de marchandises se sont élevées à 90,6 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis sur le transport aérien afin d'améliorer la connectivité internationale du Canada et d'offrir davantage d'options aux voyageurs et voyageuses ainsi qu'aux expéditeurs.

Le Canada a conclu des accords ou des arrangements sur le transport aérien avec plus de 125 pays.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]