Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, nous pleurons les vies perdues en raison de la violence liée aux armes à feu et sommes solidaires de toutes les personnes dont la vie a été bouleversée à jamais par ces terribles tragédies.

Le gouvernement du Canada prend des mesures rapides et décisives pour lutter contre le crime lié aux armes à feu. Quelques semaines seulement après notre entrée en fonction, nous avons présenté la législation la plus stricte de l'histoire du Canada afin de protéger notre frontière et de lutter contre le trafic d'armes à feu. Nous avons retiré les armes de style arme d'assaut interdites des communautés partout au Canada grâce au Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut, et nous avons renforcé le Code criminel du Canada et les règlements sur les armes à feu afin de veiller à ce que les criminels violents et les récidivistes ne puissent pas circuler librement dans nos rues. Ces réformes comprennent notamment des mesures pour faire avancer la révocation des permis d'armes à feu des personnes reconnues coupables d'une infraction de violence conjugale ou familiale, ainsi que des lois "drapeau rouge" qui permettent de retirer rapidement les armes à feu aux personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

En parallèle, nous recrutons 1 000 nouveaux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et 1 000 nouveaux membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) partout au pays. Rien que l'année dernière, l'ASFC a saisi plus de 830 armes à feu. Ce personnel supplémentaire sur le terrain renforcera notre capacité à intercepter les armes à feu illégales, à démanteler les réseaux du crime organisé et à empêcher que des armes dangereuses se retrouvent dans nos communautés.

En cette journée, nous honorons les personnes touchées par la violence liée aux armes à feu, non seulement en leur rendant hommage, mais aussi en prenant des mesures concrètes. Notre gouvernement est fermement déterminé à bâtir un Canada plus sûr pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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