Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le tourisme dans la MRC de Témiscouata

Le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. obtient près de 100 000 $ pour la promotion du tourisme dans le Bas-Saint-Laurent

POHÉNÉGAMOOK, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à faire valoir dans le monde entier la culture, la diversité et la beauté naturelle du Canada, ainsi que les expériences uniques qu'il offre. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays puisqu'un emploi sur dix en dépend. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un investissement de 99 999 $ pour accroître la capacité d'hébergement et d'accueil du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc., qui aménagera 95 nouveaux emplacements de camping avec services. Cet investissement est effectué en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme celui du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront davantage vivre l'expérience du tourisme dans les régions rurales et éloignées des grands centres.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Cette stratégie, qui a été élaborée en tenant compte des commentaires des Canadiens et des travaux du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, souligne l'importance du secteur du tourisme en tant que moteur économique pour toutes les collectivités du pays.

Citations

« Notre gouvernement n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent. Le Fonds pour les expériences canadiennes soutient les communautés de tout le pays, et surtout en région, dans leurs projets de création et d'amélioration des produits, des installations et des expériences touristiques. Cette amélioration des installations du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook constitue une offre complémentaire à celle déjà existante au Centre et s'intègre à l'offre touristique globale de la région. Je me réjouis de cet appui tangible au tourisme dans la MRC de Témiscouata. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de toutes les régions du pays de développer des produits et des expériences touristiques qui sauront attirer un plus grand nombre de touristes pendant toute l'année. Cela aidera les communautés, grandes et petites, à tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à diversifier leur économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en mettant en valeur la marque canadienne, qui est centrée sur les valeurs partagées de diversité et d'égalité. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter

Découvrez les activités de la plage de Pohénégamook sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343 291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca