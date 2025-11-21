BRAMPTON, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Pour être prospère, le Canada a besoin d'infrastructures qui permettent des déplacements efficaces, fiables et sécuritaires. Pour cette raison, le gouvernement du Canada investit dans le commerce et le transport afin de créer de nouvelles possibilités d'exportation et de bâtir une économie plus résiliente et diversifiée pour l'ensemble de la population canadienne.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, et l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, ont annoncé aujourd'hui la création de deux fonds d'infrastructures de commerce. Grâce à un financement de 6 milliards de dollars sur sept ans prévu dans le budget de 2025, ces investissements contribueront à mettre en place les infrastructures dont le Canada a besoin pour accéder à de nouveaux marchés mondiaux tout en doublant ses exportations vers les marchés non américains. Au cours de la prochaine décennie, ces fonds pourraient permettre de générer 300 milliards de dollars supplémentaires en exportations. Les fonds seront versés par Transports Canada en partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, l'Agence canadienne de développement économique du Nord et la Défense nationale.

Ces nouveaux fonds serviront à rendre les corridors commerciaux du Canada plus performants, que ce soit par voie maritime, ferroviaire ou routière, garantissant ainsi que les produits canadiens sont acheminés efficacement vers les marchés mondiaux. Ces fonds comprennent :

le Fonds pour la diversification des corridors commerciaux, qui se chiffre à 5 milliards de dollars et est destiné à renforcer les corridors commerciaux du Canada, que ce soit par voie maritime, ferroviaire ou routière, garantissant ainsi que les produits canadiens sont acheminés efficacement vers les marchés mondiaux;

le Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, qui représente un milliard de dollars et sert à soutenir des projets de transport à double usage (le transport civil et communautaire, ainsi que le transport militaire) qui renforcent la souveraineté du Canada, favorisent le développement économique régional et relient les communautés nordiques et autochtones.

« Le Canada construit les corridors de commerce et de transport de demain. Ces investissements dans les infrastructures permettront de générer des emplois spécialisés et bien rémunérés, de faire prospérer les économies régionales et d'aider les entreprises canadiennes à envoyer leurs produits vers de nouveaux marchés. Ce sont des engagements stratégiques intelligents en faveur de la résilience économique et de la souveraineté à long terme du Canada. »

« Cet investissement est la pierre angulaire de la mission du Canada visant à doubler nos exportations non américaines au cours de la prochaine décennie. En augmentant notre capacité d'exportation et en créant des corridors commerciaux modernes, nous connectons les entreprises canadiennes à des marchés mondiaux fiables et en pleine croissance. Cela renforce les voies qui permettent à nos minéraux critiques, nos technologies propres, nos produits agroalimentaires et nos produits manufacturés de circuler. On garantira ainsi que les produits canadiens atteignent le marché mondial plus rapidement et de manière plus compétitive, tout en faisant progresser nos objectifs climatiques et en assurant une croissance économique réelle au pays. »

