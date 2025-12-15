VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera le port de Vancouver. Au terme de la visite, le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions des journalistes au port de Vancouver.

Date :

Le mardi 16 décembre 2025

Heure :

15 h 30 (heure normale du Pacifique)

Endroit :

Port de Vancouver - Centre Discovery

999, Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6C 3T4

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]