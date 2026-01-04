OTTAWA, ON, le 4 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la lauréate du prix Nobel de la paix María Corina Machado.

Le premier ministre et Mme Machado ont condamné le régime brutalement oppressif, criminel et illégitime de Nicolás Maduro, qui a réprimé le peuple vénézuélien et persécuté les dissidents. Le premier ministre Carney a remercié Mme Machado de son engagement résolu à défendre les intérêts du peuple vénézuélien. Les dirigeants ont souligné l'importance de saisir l'occasion qui se présente d'instaurer la liberté, la démocratie, la paix et la prospérité au Venezuela.

Le premier ministre Carney a affirmé le soutien indéfectible du Canada à un processus de transition pacifique, négocié et dirigé par le Venezuela, qui favorise la stabilité et respecte la volonté démocratique du peuple vénézuélien. Il a souligné qu'un tel processus doit être ancré dans le droit souverain du peuple vénézuélien de déterminer et de bâtir son propre avenir dans une société pacifique et démocratique.

Le premier ministre Carney a convenu de rester en contact avec Mme Machado et des partenaires internationaux.

