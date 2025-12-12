Le processus de consultation avec le public et les peuples autochtones pour mobiliser les communautés et éclairer la planification du tracé débutera en janvier

GATINEAU, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le projet de train à grande vitesse Alto sera l'un des plus importants investissements dans les infrastructures au Canada depuis des décennies. La construction du premier réseau de trains à grande vitesse au Canada stimulera notre économie, créera des emplois bien rémunérés et appuiera les entreprises et l'industrie canadiennes tout en offrant aux Canadiens et aux Canadiennes un réseau de transport digne d'une grande économie.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, accompagné du président-directeur général d'Alto, Martin Imbleau, a annoncé que le premier segment du réseau de trains à grande vitesse reliera Montréal à Ottawa. En confirmant que ce segment sera le premier à être construit, on reconnaît son potentiel à offrir des avantages aux voyageuses et voyageurs, aux communautés et à l'économie dans un avenir proche. Couvrant deux provinces, ce premier segment propose un tracé plus court, d'environ 200 km. Ce plan permet aux équipes des deux provinces de commencer à travailler en même temps, ce qui signifie que les communautés locales peuvent bénéficier plus tôt des avantages du projet et que la main-d'œuvre peut acquérir les compétences nécessaires pour étendre plus rapidement le réseau vers Québec et Toronto. La construction du segment Montréal-Ottawa devrait commencer en 2029.

À compter de janvier 2026, Alto entamera un processus exhaustif de consultation publique de trois mois. Dans le cadre de journées portes ouvertes, de séances virtuelles et d'une plateforme en ligne, les Canadiens et Canadiennes auront de multiples occasions d'exprimer leurs points de vue sur le corridor à l'étude. Ce processus n'est que le début d'un dialogue continu qui se poursuivra après la première phase de consultation. Il éclairera la sélection du tracé privilégié et de l'emplacement des gares, et orientera les efforts visant à réduire au minimum les répercussions et à renforcer les avantages locaux.

Alto continuera à collaborer avec les communautés autochtones, les municipalités et les institutions publiques concernant l'élaboration du projet, y compris la conception, les études environnementales, les travaux de construction et l'exploitation à long terme. Chaque étape sera guidée par un engagement en faveur de la réconciliation et de la durabilité, tout en créant de réelles possibilités pour la population canadienne. Tous les détails relatifs aux dates des consultations, aux formats qu'elles prendront et aux options pour y participer sont désormais disponibles sur le site Web d'Alto.

Ce projet de train à grande vitesse est un investissement générationnel qui façonnera l'avenir économique du Canada. En mettant l'accent sur la conception et le développement avec le talent, les matériaux et l'expertise d'ici, le réseau s'appuiera sur les pratiques exemplaires de partout dans le monde pour offrir une valeur durable au pays. De la fabrication d'acier à la production de béton en passant par les systèmes électriques, les technologies numériques et les métiers spécialisés, Alto estime que le projet devrait stimuler le PIB jusqu'à concurrence de 35 milliards de dollars et créer des dizaines de milliers d'emplois de grande qualité partout au pays.

« Cette annonce marque une avancée importante en vue d'offrir à la population canadienne un transport plus rapide, plus propre et plus connecté. En travaillant en étroite collaboration avec Alto et nos partenaires au sein des gouvernements et des communautés, nous jetons les bases d'un réseau de trains à grande vitesse qui hissera le Canada au rang des leaders mondiaux en matière d'innovation ferroviaire moderne, ce qui renforcera l'économie, créera des emplois de qualité et reliera les populations d'un bout à l'autre de ce corridor essentiel. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La réalisation de l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire du Canada nécessite une planification en plusieurs étapes. Il est logique de se concentrer d'abord sur le segment Montréal-Ottawa afin d'optimiser le projet, d'accélérer sa mise en œuvre et de générer des retombées économiques locales concrètes. Cette approche nous permet de mobiliser encore plus rapidement les équipes dans les deux provinces, tout en poursuivant les travaux sur tous les autres segments du corridor, de Québec à Toronto. Les consultations que nous entamons vont nous permettre de dialoguer avec les communautés et de connaître directement leurs points de vue. »

Martin Imbleau

Président-directeur général, Alto

Faits en bref

Il s'agira du premier réseau de trains à grande vitesse du Canada, s'étendant sur près de 1 000 kilomètres entre Québec et Toronto et atteignant des vitesses de jusqu'à 300 km/h, ce qui permettra de réduire de moitié les temps de trajet et de relier près de la moitié de la population canadienne.

Ce projet permettra de connecter des centres économiques à des vitesses rapides, de stimuler le tourisme et de favoriser la construction de logements abordables dans le corridor Québec-Toronto.

Ce projet de train à grande vitesse stimulera le PIB jusqu'à concurrence de 35 milliards de dollars, pourrait créer plus de 51 000 emplois pendant sa construction et ouvrira la voie à une productivité accrue pour des générations de Canadiens et de Canadiennes.

Le gouvernement du Canada a reconnu le train à grande vitesse Alto comme une stratégie transformatrice pour le pays, et ce projet pourra compter sur le soutien du Bureau des grands projets.

Les activités préalables à l'approvisionnement pour les composantes du projet commenceront en 2026. Alto et Cadence s'assureront que les participants de l'industrie disposent de l'information dont ils ont besoin pour prendre part au projet.

