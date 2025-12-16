/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacKinnon visitera le port de Vancouver et tiendra un point de presse pour répondre aux questions des médias/ English

VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera le port de Vancouver. Au terme de la visite, le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions des journalistes au port de Vancouver.

Date :
Le mardi 16 décembre 2025

Heure :
15 h 30 (heure normale du Pacifique)

Endroit :
Port de Vancouver - Centre Discovery
999, Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3T4

