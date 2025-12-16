/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacKinnon visitera le port de Vancouver et tiendra un point de presse pour répondre aux questions des médias/ English
16 déc, 2025, 10:00 ET
VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera le port de Vancouver. Au terme de la visite, le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions des journalistes au port de Vancouver.
Date :
Le mardi 16 décembre 2025
Heure :
15 h 30 (heure normale du Pacifique)
Endroit :
Port de Vancouver - Centre Discovery
999, Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3T4
SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
