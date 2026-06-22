Le gouvernement du Canada annonce 17,2 millions de dollars pour des projets d'énergie propre au Nunavut

IQALUIT, NU, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit pour devenir une superpuissance de l'énergie propre, pour créer de la prospérité dans le Nord et pour améliorer la sécurité énergétique, ce qui lui permettra de bâtir un Canada et un Nunavut forts pour tous.

La députée du Nunavut, Lori Idlout, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un investissement total de 17,2 millions de dollars du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) dans quatre projets d'énergie renouvelable dans des régions isolées du Nunavut :

Plus de 4,8 millions de dollars octroyés par Ressources naturelles Canada (RNCan) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) à la société Nunavut Nukkiksautiit pour l'ingénierie de base à Sanirajak, à Kinngait et à Qausuittuq en vue d'un projet de microréseau combinant énergie solaire, énergie éolienne et batteries qui devrait réduire de plus de moitié la consommation de diesel dans l'avenir.





Près de 8,5 millions de dollars octroyés à la même société par RNCan et le Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones en vue de la construction d'un système d'énergie propre destiné au nouvel hôtel et centre de congrès Aqsarniit, qui démontrerait la viabilité opérationnelle d'un microréseau utilisant l'énergie solaire et des thermopompes à air dans l'Arctique.





Plus de 1,3 million de dollars octroyés par RNCan à la société Qulliq Energy pour accélérer la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable dans les 25 villages du Nunavut dépendants du diesel.





2,5 millions de dollars octroyés par RNCan à la société Sakku Investments pour la démonstration du premier parc solaire avec stockage d'énergie par batterie au Nunavut, qui peut fonctionner de manière autonome ou en étant raccordé au microréseau local.

Le gouvernement du Canada tient à soutenir les approches communautaires qui s'inscrivent dans les priorités du Nunavut tout en contribuant à une croissance propre et à des possibilités économiques durables. Ces projets amélioreront la qualité de l'air, apporteront de la prospérité et rendront le coût de la vie plus abordable au Nunavut en créant de l'emploi et en limitant le coût des factures.

Citations

« L'avenir du Nunavut passe par l'accès à une électricité propre et fiable. Par ces investissements, nous améliorons la sécurité énergétique, réduisons les coûts pour les familles et les entreprises et bâtissons des communautés durables sur notre territoire. Je salue la volonté du gouvernement du Canada de contribuer à diminuer la dépendance au diesel au Nunavut et à réduire l'empreinte carbone. Quand les connaissances et les processus décisionnels inuits sont au centre du développement, l'énergie propre peut ouvrir des possibilités de croissance économique et d'autodétermination et renforcer la résilience du Nord pour les générations à venir. »

Lori Idlout

Députée du Nunavut

« Investir dans les énergies renouvelables dans les communautés, infrastructures et entreprises inuites, c'est tout simplement logique, à tous les points de vue. Quand les communautés autochtones inuites sont fortes, souveraines, sûres et viables, c'est tout le Canada qui va bien. Le développement des énergies renouvelables dirigé par les Inuits est au cœur de la réalisation de ces objectifs communs. Nous entendons poursuivre notre collaboration avec le gouvernement du Canada afin d'affranchir le Nunavut au plus vite du diesel, dans l'intérêt de toute sa population. »

Harry Flaherty

PDG de la société Nunavut Nukkiksautiit

« À nos yeux, il est fort utile de collaborer avec le gouvernement du Canada pour continuer de diriger notre territoire vers un avenir énergétique plus stable, plus durable et plus résilient. Un accès fiable à l'énergie est fondamental pour la prospérité des communautés de l'Arctique et l'efficacité des services publics. Vu son importance pour les services de santé, le logement, les transports, les communications, les interventions d'urgence et l'activité économique, c'est en fait une infrastructure essentielle. Les centrales électriques du Nunavut ont dépassé de plusieurs décennies leur durée de vie prévue. Les projets d'énergie renouvelable nous rapprochent concrètement de la réalisation de nos priorités communes consistant à soutenir les initiatives énergétiques territoriales. »

L'honorable Gwen Healey Akearok, Ph. D.

Ministre responsable de la société Qulliq Energy

« Important jalon pour le Nunavut, le projet d'énergie solaire et de stockage par batterie montre que, sous gouverne inuite, l'innovation peut aider à transformer l'avenir énergétique du territoire. En produisant un parc solaire avec stockage d'énergie par batterie capable de fonctionner de manière autonome ou en étant raccordé au microréseau local - une première au Nunavut -, nous contribuons à renforcer la résilience énergétique, à réduire la dépendance au diesel et à ouvrir des possibilités de croissance durable. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien et sommes fiers de faire équipe avec nos partenaires pour développer des solutions d'énergie propre concrètes qui répondent aux priorités et aux aspirations des communautés inuites. Ensemble, nous jetons les bases d'un Nunavut plus fort, plus sécuritaire et plus durable pour les générations futures. »

David Kakuktinniq

PDG de la société Sakku Investments

Quelques faits



Lancé en 2018 et refinancé en 2021, le programme EPCRE a investi 453 millions de dollars dans la réduction de la dépendance au diesel et autres combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et l'électricité dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées.





Le programme EPCRE a soutenu plus de 230 projets à l'échelle nationale, dont 82 dans le Nord. Ensemble, ces projets injecteront plus de 67 MW d'énergie propre dans les réseaux électriques en régions éloignées d'ici 2027, en plus d'éviter chaque année la consommation d'environ 28 millions de litres de carburant et l'émission de plus de 75 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ces investissements ont renforcé les capacités locales, ouvert des débouchés économiques et fait progresser des solutions innovantes.





Depuis 2016, le programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord) de RCAANC a investi près de 142 millions de dollars dans 289 projets d'énergie propre dans le Nord. Il soutient le développement préliminaire de projets d'énergie propre et le renforcement des capacités dans les communautés autochtones et nordiques. En aidant au développement des compétences locales, à la planification et aux études de faisabilité, et en offrant du soutien technique, ARDEC Nord permet aux communautés de progresser jusqu'à un stade où il leur devient possible d'obtenir plus de financement, d'attirer des partenaires et de mener à terme des entreprises de grande envergure.





Par le biais du Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones, RCAANC a versé 517,8 millions de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) aux quatre organisations inuites établies en vertu d'un traité (Nunavut Tunngavik Incorporated, Makivvik, la Société régionale inuvialuite et le gouvernement du Nunatsiavut) pour investir dans les infrastructures prioritaires pour les Inuits. RCAANC verse maintenant une aide supplémentaire de 370 millions de dollars sur quatre ans (de 2024-2025 à 2027-2028) à ces organisations pour des projets d'infrastructures communautaires dirigé par les Inuits.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]